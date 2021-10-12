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Изобретена меняющая размер вместе с полнеющим хозяином одежда

Lenta.ru
5 часов назад

Дизайнеры изобрели универсальные вещи, меняющиеся вместе с комплекцией их полнеющего или худеющего хозяина. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Изобретена меняющая размер вместе с хозяином одежда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, во время пандемии коронавируса широкую популярность обрела flexible fashion («гибкая мода») — сегмент, для которого характерна оверсайз и унисекс-одежда, адаптирующаяся под изменения во внешнем виде ее владельца.

Так, бренды Hunza G и Frame создали линейку предметов гардероба универсальной посадки. Например, в ассортименте второй марки представлена пара джинсов, размер которых варьируется от 23 до 28 и от 29 до 34. Стоимость вещи составляет 280 фунтов стерлингов (27,3 тысячи рублей). «Секрет в эластичной ткани», — подчеркнул представитель Frame.

В то же время компания Mary Benson продает платья с дополнительным припуском ткани, позволяющем расширить одежду при необходимости. «Каждое платье возможно увеличить как минимум на один сантиметр с каждой стороны — это просто гениально», — пояснила автор материала Радхика Сангхани (Radhika Sanghani).

Американский бренд Universal Standard, в свою очередь, разработал программу Fit Liberty, которая позволяет в течение года обменять бывшие в потреблении вещи в случае изменения размера. Отмечается, что все возвращенные товары отправляются в благотворительные фонды.

В марте производитель одежды All Saints создал универсальные джинсы на женщин разных размеров и форм. Новая модель SizeMe Denim изготовлена из сверхэластичного денима и предназначена для клиенток разных типов телосложения.

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