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Лига зеленых брендов и Роскачество создадут стандарт для оценки устойчивого развития брендов: Новости ➕1, 12.10.2021

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12 октября 2021

Лига зеленых брендов (ЛЗБ) и национальная система мониторинга Роскачество разработают стандарт для оценки устойчивого развития торговых марок. В рамках проекта будут сформулированы единые требования к экосертификации и критерии соответствия «зеленых» товаров, а также выработают другие нормативы. Об этом сообщили в ходе онлайн-конференции, посвященной данному событию.

Лига зеленых брендов и Роскачество создадут стандарт для оценки устойчивого развития брендов
Фото: +1+1

Президент и сооснователь Лиги зеленых брендов, руководитель коммуникационного проекта об устойчивом развитии +1 Анастасия Попова отметила, что вокруг данного метода построены различные программы ЛЗБ. В ноябре 2021 выйдет первый рэнкинг «зеленых» брендов. В него войдет только крупный бизнес. Аналогичный рейтинг для компаний малого и среднего размера подготовят в 2022 году.

Анастасия Попова добавила, что в будущем Лига зеленых брендов может стать платформой для взаимодействия всех сторон, заинтересованных в устойчивой повестке. К ним могут относиться как коммерческие организации, так и целые регионы.

По словам замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, сертификация также позволит определять устойчивые торговые марки и отделять их от гринвошинга (преувеличения или ложной информации об экологичности товаров и их производителей). Общенациональный стандарт методики определения устойчивого развития примут в середине 2022 года.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о готовящемся признании российских органических продуктов в Евросоюзе. Роскачество договорилась с проверяющими органами ЕС о сертификации экотоваров из России.

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Мода,Анастасия Попова,ЕС,
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