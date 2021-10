MBFW Russia: новые дизайнеры и диджитализация

14 ДИЗАЙНЕРОВ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА УЧАСТИЕ В MBFW RUSSIA

УЧАСТНИКИ #MBFWRUSSIA

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia с 19 по 23 октября новые коллекции представят российские дизайнеры: ROGOV, Masha Tsigal, ZA_ZA, Yana Besfamilnaya, NASTYA NEKRASOVA, Sasha Gapanovich, K/TITOVA, INNOMINATE, Институт бизнеса и дизайна / Institute of business and design (B&D), Elena Souproun, ALENA NEGA, BARBINO, Julia Dalakian, M.I.R.277, SERGEY SYSOEV, Agatha Ænter, ABZAEVA, Jenesaq, NASTYA POLUNINA, Gerda Irene, Maison Kaleidoscope, RigRaiser, VINA, Paulain, ONLINE Академия брендинга и дизайна METRICS / Online Academy of Branding and Design METRICS, MARFAFEDOROVA, SEYANA, BLCV, SaiJamin, TEPLITSKAYA DESIGN, AL KAFTAN, Ето Искусство, Код моды / Kod Mody, `Rishi, kreamonz и другие.

ОБМЕН ДИЗАЙНЕРАМИ

Дизайнеры-участники MBFW Berlin примут участие в осеннем сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках новой инициативы – MBFW International Edition. Цель инициативы – увеличение творческого обмена между различными MBFW путем предоставления молодым талантам глобальной платформы и сообщества единомышленников. MBFW Berlin совместно с Fashion Open Studio презентуют фильм, где представлены 14 дизайнеров, которые делают упор на устойчивое и этичное производство. Среди них: Anciela, Anekdot, Barabara, Buki Akomolafe, Church of the Hand, #Damur, Emeka, Fade Out Label, Grandma would approve, New Blue, Rafael Kouto, Soup Archive, Therapy, Top Mantaden. Напомним, что в начале сентября Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве и Mercedes-Benz Fashion Week Berlin заключили соглашение об обмене дизайнерами, российский бренд и постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia – NASTYA NEKRASOVA впервые принял участие в MBFW Berlin.