MBFW Russia: новые дизайнеры и диджитализация

Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы с 19 по 23 октября. Более 70 дизайнеров представят новые коллекции в столице и других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи. В едином расписании MBFW Russia также пройдут трансляции видеопрезентаций дизайнеров из Великобритании, Германии, Бразилии, Израиля, Индии, Боливии и Нигерии. 25 октября пройдет показ бренда BICHOLLA в Петровском путевом дворце в Москве.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Все показы и видеопрезентации будут транслироваться в официальной группе MBFW Russia ВКонтакте – крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ, а также на сайтах-партнерах. В этом году Mercedes-Benz Fashion Week Russia удостоилась от социальной сети ВКонтакте награды «Контент, который помог сохраниться» в сфере моды и стиля.

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14 ДИЗАЙНЕРОВ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА УЧАСТИЕ В MBFW RUSSIA

В новом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Фондом моды продолжает масштабную грантовую поддержку дизайнеров. Экспертный совет выбрал 14 победителей: Jenesaq, BLCV, ABZAEVA, INNOMINATE, Sasha Gapanovich, SaiJamin, ZA_ZA, Maison Kaleidoscope, SEYANA, K/TITOVA, AL KAFTAN, Agatha Ænter, BARBINO, Gerda Irene. Гранты, предоставленные Фондом моды, позволят талантливым дизайнерам представить свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia без вступительного взноса.

УЧАСТНИКИ #MBFWRUSSIA

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia с 19 по 23 октября новые коллекции представят российские дизайнеры: ROGOV, Masha Tsigal, ZA_ZA, Yana Besfamilnaya, NASTYA NEKRASOVA, Sasha Gapanovich, K/TITOVA, INNOMINATE, Институт бизнеса и дизайна / Institute of business and design (B&D), Elena Souproun, ALENA NEGA, BARBINO, Julia Dalakian, M.I.R.277, SERGEY SYSOEV, Agatha Ænter, ABZAEVA, Jenesaq, NASTYA POLUNINA, Gerda Irene, Maison Kaleidoscope, RigRaiser, VINA, Paulain, ONLINE Академия брендинга и дизайна METRICS / Online Academy of Branding and Design METRICS, MARFAFEDOROVA, SEYANA, BLCV, SaiJamin, TEPLITSKAYA DESIGN, AL KAFTAN, Ето Искусство, Код моды / Kod Mody, `Rishi, kreamonz и другие.

Специально для Недели моды MBFW Russia Slava Zaitsev представит ретроспективный показ на тему традиций народного костюма в современной моде.

Пресс-служба

Также в Неделе моды примут участие дизайнеры из других стран: Kyle Ho, CHRISTOPH RITTER STUDIO (все – Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), CUTE-SAINT (Нигерия), VALENTINS (Израиль) и другие.

В этом сезоне показы также пройдут в шоурумах официальных дилеров Mercedes-Benz по всей стране. Свои коллекции презентуют: N.LEGENDA в дилерском центре «Звезда Невы» и KISSELENKO в «АВТОДОМ Пулково» в Санкт-Петербурге, GURVICH в дилерском центре «АСМОТО МБ» в Екатеринбурге, Ansel представит коллекцию в ДЦ «АБС-АВТО Сочи». Все показы будут транслироваться в реальном времени на сайте Национальной палаты моды.

Официальный партнер-регион Сардиния представит локальные бренды в рамках показа SARDINIA ON STAGE на Неделе моды, среди которых: DAVIDE SIMULA, EMMA IBBA, GIUSY MURA, MARCO MARONGIU, MARIA TERESA CARLETTI, MARITA BALAZS, PAOLA SALIS, SONIA FLAUTO.

ОБМЕН ДИЗАЙНЕРАМИ

Дизайнеры-участники MBFW Berlin примут участие в осеннем сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках новой инициативы – MBFW International Edition. Цель инициативы – увеличение творческого обмена между различными MBFW путем предоставления молодым талантам глобальной платформы и сообщества единомышленников. MBFW Berlin совместно с Fashion Open Studio презентуют фильм, где представлены 14 дизайнеров, которые делают упор на устойчивое и этичное производство. Среди них: Anciela, Anekdot, Barabara, Buki Akomolafe, Church of the Hand, #Damur, Emeka, Fade Out Label, Grandma would approve, New Blue, Rafael Kouto, Soup Archive, Therapy, Top Mantaden. Напомним, что в начале сентября Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве и Mercedes-Benz Fashion Week Berlin заключили соглашение об обмене дизайнерами, российский бренд и постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia – NASTYA NEKRASOVA впервые принял участие в MBFW Berlin.

MBFW Russia и Brazil Immersive Fashion Week (BRIFW), мета-платформа, которая создана для того, чтобы обучать и создавать креативное сообщество молодых профессионалов индустрии моды в Латинской Америке, договорились о сотрудничестве. Дизайнер-участник BRIFW – Lucas Leäo представит свою видеопрезентацию на MBFW Russia.

KEY IMAGE НОВОГО СЕЗОНА

В новом сезоне традиционный символ Недели моды, инфанта, вдохновлена темой «зеленый digital» и выполнена в AR (дополненной реальности). AR доступен по QR-коду: каждый желающий может перейти по нему и сделать фото с инфантой в дополненной реальности. В ее платье удалось совместить экологичный материал мицелий и 3D-печать. AR-версию инфанты разработала Виктория Волокитина – медиахудожник, создающий работы в дополненной и виртуальной реальностях. Художник работает с генеративной графикой, игровой средой, AR/VR, датчиками движения. Виктория – участник международных фестивалей света, выставок digital-born-арта.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ НА ЯНДЕКС.МУЗЫКЕ

Что может вдохновить на создание новой коллекции больше, чем сочетание инструментальных сэмплов, эффектных мелодий, скользящих по ритму? Специально для музыкального стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» дизайнеры Mercedes-Benz Fashion Week Russia подготовили плейлист с треками, которые помогают им придумывать новые образы. Плейлист будет доступен в приложении и на сайте сервиса. Познакомиться с творчеством любимых дизайнеров и послушать музыку можно с 19 по 23 октября.

Специально для гостей MBFW Russia отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк станут яркими героями модной осени. Побалуйте себя в перерывах модных показов – загляните в «Метрополь».

Автомобильной звездой этого сезона станет новый Mercedes-Benz CLS. Этот автомобиль в кузове «купе» относится в Mercedes-Benz к категории «автомобилей мечты». Теперь CLS предстает в еще более спортивном облике и обладает обширными возможностями индивидуализации. Обновленную версию автомобиля отличает как эффектный внешний облик, так и еще более благородное исполнение салона.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.