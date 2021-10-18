Заноси! Ненужные вещи соберут на MBFW Russia

Тема устойчивого развития станет главной повесткой нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы. В этом сезоне на MBFW Russia продолжат собирать ненужную одежду, которую upcycle-дизайнеры используют для создания новых коллекций. Впервые такие коллекции будут представлены на подиуме Недели моды 19 и 20 октября: одежда, собранная в специальном пункте приема на апрельской MBFW Russia, будет использована в показах sustainable-брендов VINA и RigRaiser, которые пройдут при поддержке ЭкоЛайн.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Национальная палата моды совместно с ведущим оператором по обращению с отходами в Москве и Московской области Группой «ЭкоЛайн» и фондом «Второе дыхание» сделают ежесезонным сбор ненужной одежды, которая будет использована в будущих подиумных коллекциях российских брендов, работающих в технике upcycling. Фонд «Второе дыхание» – крупнейшая в России некоммерческая организация, которая принимает, перераспределяет и перерабатывает текстиль.

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Любой желающий может принять участие в «зеленой» инициативе и в розыгрыше призов. Для этого нужно прийти в Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2) с 19 по 23 октября, с 14:00 до 21:00 и сдать ненужные вещи в специальный пункт приема, который расположится в инфопоинте во дворе музея. Приглашение на MBFW Russia не требуется – пункт сбора открыт для всех. При этом участники акции смогут получить приглашения на показы брендов устойчивой моды в рамках #MBFWRussia как в этом сезоне, так и в следующем, а самые активные получат сумки из переработанных баннеров и upcycling-рубашки от Недели моды. Вещи, которые не будут использованы в создании коллекций sustainable-брендов, передадут «Второму дыханию». Пожалуйста, ознакомьтесь с критериями принимаемой одежды.

Также Национальная палата моды совместно с ЭкоЛайн продолжат sustainable-трансформацию главного мероприятия в области моды в России. В Музее Москвы установят контейнеры для раздельного сбора отходов. Каждый день с 19 по 23 октября, в 23:00, после завершения программы Недели моды, ЭкоЛайн будет вывозить их на сортировку, для выборки вторсырья на переработку.

«Все отходы мы отправим на комплекс переработки отходов «Восток», там отбирают рекордный для отрасли перечень вторсырья – 31 компонент. А вот с текстилем проблема: если он попадает в обычный контейнер, то использовать вторично его уже нельзя. Недавно мы провели исследование, которое показало, что одежда и обувь составляют более 35% отходов, которые сейчас попадают на захоронение. Работа с Национальной палатой моды и фондом «Второе дыхание» – способ повлиять на ситуацию, обозначить путь осознанного и креативного подхода к использованию ненужных вещей и в целом сделать slow-fashion новым трендом. Появление устойчивого сектора сбора и переработки одежды могло бы заметно сократить поток отходов и улучшить экологическую ситуацию. Мы рады, что эту идею транслируют на крупнейшем модном мероприятии страны», – Евгений Михайлов, председатель Совета директоров Группы «ЭкоЛайн».



«Цель Национальной палаты моды – внедрение sustainable-практик не только на Неделе моды, но и за ее пределами. Все больше дизайнеров-участников MBFW Russia старается придерживаться принципов устойчивого развития, Неделя моды движется к замкнутому циклу, насколько это возможно в текущей ситуации. Мы системно поддерживаем цифровую моду, отказались от производства «мерча» и продолжаем работать над сокращением углеродного следа мероприятия в целом», – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучредитель Фонда моды.

Специально к Неделе моды MBFW Russia крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес создал тематическую подборку книг на темы осознанного потребления, устойчивости в моде и экологических проблемах в индустрии. Ознакомиться с подборкой можно по ссылке.

Пресс-служба

Второй сезон подряд Mercedes-Benz Fashion Week Russia отказывается от традиционной практики использования кастомизированных маек и худи для волонтеров и сотрудников оргкомитета. Весь персонал, включая волонтеров и менеджеров, будет одет в особую униформу – 200 рубашек будут созданы брендом ‘Rishi совместно с ЭкоЛайн из одежды из секонд-хендов.

Неделя моды MBFW Russia собрала в едином расписании sustainable-дизайнеров, а также дизайнеров, которые стремятся к этой цели. Бренды-участники в своей деятельности используют различные техники: upcycle, recycle, slow fashion, zero waste и другие. Коллекции с заботой о будущем планеты представят: Masha Tsigal, RigRaiser, VINA, BLCV, Jenesaq, Sasha Gapanovich, Gerda Irene, Maison Kaleidoscope, N.LEGENDA, MARFAFEDOROVA, Yana Besfamilnaya, ZA_ZA, Agatha Ænter, K/TITOVA, CHRISTOPH RITTER STUDIO, Juan De la Paz, ABZAEVA. Digital-коллекции представят NASTYA NEKRASOVA, VALENTINS, kreamonz и LUCAS LEÃO – дизайнер-участник метаплатформы Brazil Immersive Fashion Week (BRIFW). Кроме того, ряд брендов покажут свои коллекции в формате видеопрезентаций, тем самым уменьшая углеродный след. Все показы и презентации будут транслироваться на сайте Национальной палаты моды и на сайтах ведущих СМИ.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.