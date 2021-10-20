MBFW Russia запустила свой #ФэшнВикХауз в TikTok

19 октября Mercedes-Benz Fashion Week Russia при поддержке ведущего приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok запускают #ФэшнВикХауз проект в рамках ежегодного реалити-шоу MBFW Russia в TikTok. На 5 дней Недели моды официальный аккаунт MBFW Russia (@mbfwrussia) объединит 5 талантливых креаторов платформы.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В число участников проекта вошли модные эксперты и авторы TikTok: Alex in style (@alexinstyle), модный инфлюенсер Алекс Ондар, который продвигает среди своих подписчиков в TikTok основы минимализма, делится стайл-хаками и рассказывает о модных трендах; Лана Нисневич (@nisnevich), модный критик, экс-редактор моды Cosmopolitan, номинант премии Glamour «Инфлюенсер года-2021» и автор образовательного блога о моде. Лану не интересуют тренды, новинки, она изучает моду изнутри, рассказывая как переплетается фэшн и культура, гендер и общество; Астемир (@astemir.me), fashion-блогер и стилист. Бесплатно рассказывает и показывает трюки, которые инстаграм-стилисты продают в своих инфопродуктах; Евгений Стельмах (@jeniastelmah), рассказывает простым языком об основах по уходу за собой. Делится в своем блоге бьюти-ништяками и своим личным примером показывает, что уход за собой нужен, как дамам так и мужчинам; Анастасия Янб (@nastya.yanb) занимается развитием модного направления в TikTok, продвижением брендов на площадĸе и обучением профессии ĸриэйтор. Каждый день на странице Недели моды MBFW Russia в TikTok авторы будут делиться своими видеороликами на различные темы о моде, выходить в прямые эфиры, выкладывать совместный контент с показов. Также все участники #ФэшнВикХауз проведут эфиры в реалити-шоу.

Видео дня

19 октября третий выпуск ежегодного реалити-шоу в официальном TikTok-аккаунте MBFW Russia (@mbfwrussia). На протяжении всей Недели моды помимо трансляций показов лучших дизайнеров будут проводиться ежедневные прямые эфиры, во время которых креаторы, стилисты, журналисты, дизайнеры и эксперты обсудят трендовые темы и поделятся инсайтами.

Пресс-служба

Основной темой предстоящего реалити-шоу Недели моды станет стиль: как в теории, так и на практике. В первый день реалити будут затронуты тренды и антитренды, стритстайл, а также будут предложены прогнозы будущих актуальных трендов. Второй день станет полезным для тех, кто хочет узнать больше о базовом гардеробе, о том, как правильно произносить бренды и узнать, где же одеваются редакторы моды и инфлюенсеры. Во время третьего дня спикеры обсудят актуальные течения, sustainable-моду и коллаборации брендов, а также инфлюенсеров и их влияние на индустрию. Четвертый день реалити-шоу будет посвящен практическим советам: список покупок, аксессуары, фотопозинг.

Заключительный день продолжит тему стиля, эксперты поговорят о знаковых образах знаменитостей, быстрой моде, сумках и обуви на каблуке.

Режиссер трансляции в TikTok: Анна Батурина (@touch_my_bum).

Среди участников реалити-шоу TikTok: Лина Дембикова (@linadembikova), fashion-предприниматель, селебрити-стилист, основатель школы моды StyleHunter и первого сервиса по аренде платьев Dress Up Bar, телеведущая, Sashel Coco, звездный стилист, Алиса Боха, дизайнер бренда MONOCHROME, Ольга Михайловская, директор Музея моды, обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), сооснователь онлайн-платформы российских брендов Front, создатель Telegram-канала @frontfashion, Семён Уткин, креативный директор, режиссер, стилист - автор телеграм канала о моде Maybe Art, Ольга Саленко (@salenkoolya), директор диджитал-контента Grazia, Антон Гулевский, редактор моды сайта Harper's Bazaar и автор телеграм-канала That’s Haute, Яна Полянинова, редактор отдела моды InStyle.ru, Анна Махорина, фэшн-журналист, автор Post Wintour, Оксана Бачина, контент-директор Группы ЭкоЛайн, Татьяна Нудельман, сооснователь проекта про культуру нового потребления «Ничего Нового», Екатерина Каткова, cтилист и блогер, Ира Блан (@ira_blanc), TikTok бьюти-блогер, Гала Борзова, стилист, автор книг, основатель школы по стилю, Эльза (@elsacra), TikTok-блогер XO House, Лиза Тян (@el.tyan), персональный стилист, фэшн-блогер, основатель и дизайнер бренда одежды, Олеся Потипако (@potipako), TikTok-блогер, стилист, Мария Коткова, стилист, Юля Романова, fashion-редактор Cosmopolitan, Никсон Глумов, креативный директор, Аида Леванова, эколог, редактор раздела экологии ШЭР, Ксения Васильева-Вольгелерентер, стилист, журналист и фэшн-эксперт, Марина Бицадзе, PR-директор Rendez-Vous, Гриша Бесько, фотограф и автор проекта watchingmoscow, Анастасия Федосеева, стритстайл-фотограф, Никита Никитин, руководитель отдела инноваций, курировал проекты по digital fashion в TEXEL, Ильяс Даракчиев, дизайнер цифровой обуви, Дарья Клименко, специалист по Италии, журналист и другие.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.