Адель оценила свою внешность на обложке журнала Vogue

Поп-исполнительница Адель оценила свою внешность на обложках американской и британской версий модного журнала Vogue. На эту тему она высказалась в эфире передачи The Kyle and Jackie O Show радиостанции KIIS-FM.

33-летняя знаменитость снялась в ярко-желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте, которое дизайнер бренда изготовила специально для фотосессии. Вторым образом певицы стало пышное платье длины макси зеленого цвета, которое она дополнила собранными в низкий пучок волосами, нюдовым макияжем и крупными серьгами.

Адель призналась, что не видела финальный вариант обложек до их публикации, однако была уверена, что они ей понравятся. «Я прекрасно провела время на этих съемках, поэтому я знала, что буду сиять на полученных фотографиях! Я была по-настоящему счастлива и получала удовольствие от процесса», — пояснила она.

По словам певицы, ее развеселил тот факт, что на снимках она похожа на голливудскую актрису Эмили Блант (Emily Blunt). «Еще мне понравилось, что на этих снимках моя грудь занимает первый план», — высказалась она и добавила, что помимо Блант ее часто сравнивают с другой актрисой Сарой Полсон (Sarah Paulson).