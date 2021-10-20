В Москве стартовала Неделя моды MBFW Russia

В Музее Москвы началась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 19 октября состоялись показы: Код моды / Kod Mody, ONLINE Академия брендинга и дизайна METRICS / Online Academy of Branding and Design METRICS, SEYANA, ABZAEVA, RigRaiser, ALENA NEGA.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Также в первый день Недели моды были представлены видеопрезентации брендов: Kyle Ho, Elena Souproun и Brazil Immersive Fashion Week presents LUCAS LEÃO.

Видео дня

Пресс-служба

19 октября запустился #ФэшнВикХауз: новый проект Mercedes-Benz Fashion Week Russia при поддержке ведущего приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok в рамках ежегодного реалити-шоу MBFW Russia в TikTok. На весь период Недели моды официальный аккаунт MBFW Russia (@mbfwrussia) собрал 5 талантливых креаторов платформы – модных экспертов и авторов TikTok: Alex in style (@alexinstyle), Лана Нисневич (@nisnevich), Астемир (@astemir.me), Евгений Стельмах (@jeniastelmah), Настя Янб (@nastya.yanb).

Свою работу возобновило ежесезонное реалити-шоу в официальном TikTok-аккаунте MBFW Russia (@mbfwrussia). Первый день запомнился единым прямым эфиром в TikTok, во время которого спикеры обсудили тренды и антитренды, тему стритстайла и попытались спрогнозировать, что будет модным в ближайшем будущем. В трансляции приняли участие: Антон Гулевский, редактор моды сайта Harper's Bazaar и автор телеграм-канала That’s Haute, Лиза Тян (@el.tyan), персональный стилист, Оксана Бачина, контент-директор Группы «ЭкоЛайн», Алиса Боха, дизайнер бренда MONOCHROME, Астемир (@astemir.me), fashion-блогер и стилист, Яна Полянинова, редактор отдела моды InStyle.ru, Лина Дембикова (@linadembikova), fashion-предприниматель, селебрити-стилист, основатель школы моды StyleHunter и первого сервиса по аренде платьев Dress Up Bar, телеведущая, Гриша Бесько, фотограф и автор проекта Watchingmoscow, Анастасия Федосеева, стритстайл-фотограф и Дарья Клименко, специалист по Италии, журналист.

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia также прошел public talk с дизайнером Игорем Чапуриным. Тема дискуссии: «Как придерживаться slow fashion и быть в тренде всегда?».

Пресс-служба

Во дворе Музея Москвы Национальная палата моды открыла пункт сбора ненужной одежды совместно с ведущим оператором по обращению с отходами в Москве и Московской области ЭкоЛайн и фондом «Второе дыхание», который будет работать ежедневно с 14:00 до 21:00 до 23 октября. В дальнейшем собранные вещи получат новую жизнь: часть из них будет передана российским upcycle-дизайнерам и представлена в виде новых коллекций на следующем сезоне Недели моды MBFW Russia.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.