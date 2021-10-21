Как прошел второй день MBFW Russia

В Музее Москвы проходит Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 20 октября состоялись показы: SARDINIA ON STAGE (Италия), AL KAFTAN, Agatha Ænter, VINA, Julia Dalakian и Maison Kaleidoscope. Во второй день Недели моды транслировались видеопрезентации VALENTINS (Израиль), MARFAFEDOROVA и N.LEGENDA. Также N.LEGENDA презентовал свою коллекцию в дилерском центре Mercedes-Benz «Звезда Невы» в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Ежесезонное реалити-шоу в официальном TikTok-аккаунте MBFW Russia (@mbfwrussia) продолжает прямые эфиры. В прямой трансляции в TikTok спикеры рассказали, как применять fashion-тренды на практике, из чего должна состоять база модного гардероба, как одеваться разным знакам зодиака, правильно произносить названия брендов и где одеваться, чтобы стать инфлюенсером. В трансляции приняли участие: Ира Блан (@ira_blanc), TikTok-бьюти-блогер; Екатерина Каткова, cтилист и блогер; Олеся Потипако (@potipako), TikTok-блогер, стилист; Алекс Ондар (@alexinstyle), модный инфлюенсер, адепт минимализма и Ананда Бхайрави, ведический астролог.

Видео дня

Состоялся public talk Сергея Сысоева, дизайнера одноименного бренда SERGEY SYSOEV на тему: «Одевайся как звезда, живи как звезда, ведь мода не имеет границ».

Свои коллекции во второй день Mercedes-Benz Fashion Week Russia представили:

VINA

Бренд VINA подготовил апсайкл-коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Все изделия выполнены из вторично используемых материалов. Так, на подиуме можно было увидеть юбки и топы из галстуков, пэчворк-джинсы и рубашки, графичные платья преимущественно в голубых, синих и розовых оттенках. Микросумки и накладные манжеты стали удачным дополнением к образам. Показ бренда состоялся при поддержке ЭкоЛайн, ведущего оператора по обращению с отходами в Москве и Московской области. При создании коллекции бренда VINA были использованы вещи, которые были собраны в специальном пункте приема на апрельской MBFW Russia совместно с фондом «Второе дыхание».

AL KAFTAN

Бренд AL KAFTAN, основанный в 2017 году Айшат Батукаевой, представил дебютную коллекцию «Làle» («Тюльпан»). Сияющие ткани, декор ручной работы, множество фактур — это выделяет коллекцию на общем фоне. Здесь можно было увидеть летящие платья в пол и актуальные бомберы удлиненного кроя, жакеты и накидки, уютные свитеры и кардиганы. Источником вдохновения для создания этой коллекции послужила эстетика эпохи расцвета Османской Империи.

MARFAFEDOROVA

Основное направление бренда Марфы Федоровой — street fashion. В рамках онлайн-презентации на Mercedes-Benz Fashion Week Russia дизайнер представила коллекцию, вдохновленную собирательным образом северных ездовых собак. Отсюда меховые жилеты, стеганые куртки, балаклавы, шубы и лакированные изделия, отражающие независимый характер. Главными цветами коллекции стали черный, серый, темно-синий, охра и коралловый.

Agatha Ænter

Бренд Агаты Востриковой, который отражает поиск компромисса между развитием технологий и сохранением наследия и традиций, представил коллекцию Carriage return, созданную на стыке народного ремесла и технологий. Принты коллекции разработаны с помощью искусственного интеллекта, а шерстяные вещи созданы руками мастериц Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Модели представили мужские и женские образы: платья, объемные свитеры, велосипедки дополнены интересными аксессуарами: чепчиками и балаклавами крупной вязки, треугольными сумками и перчатками.

Julia Dalakian

Модный дом Julia Dalakian, основанный в 1990 году, представил новую коллекцию LIVE ON («Жизнь продолжается»). На подиуме развернулось настоящее представление: актеры-фотографы снимали моделей на камеры в процессе показа. Зрители увидели комплекты из платьев и плащей, тренчей, шифоновых туник и спортивных брюк, безупречно исполненных в ярких и сочных оттенках. В этом сезоне дизайнер отдала предпочтение классическим геометричным принтам: полоске и клетке.

Maison Kaleidoscope

Бренд трикотажных изделий Maison Kaleidoscope зарекомендовал себя, отдав предпочтение творческому подходу, современным техникам и высококачественным тканям. Источником вдохновения для коллекции «Распускающийся сад» стал русский народный костюм и цветочные мотивы. Визитная карточка бренда — удлиненные кардиганы с богатой отделкой: жемчуг, перья, пайетки и принты, которые можно считать полноценными картинами. Помимо этого, были представлены трикотажные платья, свитеры и костюмы, которые станут универсальным дополнением гардероба любой элегантной девушки.

VALENTINS (Израиль)

Израильский бренд Валентина Карабанова VALENTINS провел онлайн-презентацию виртуальной AR-коллекции «Эффект бабочки». В видео модели на фоне огней большого города примеряли образы, созданные в расширенной реальности. Формы виртуальных платьев были позаимствованы из мира природы: летящие рукава, подолы — все это действительно напоминало ярких бабочек. Главная мысль этой презентации — о том, как важно разумно потреблять ресурсы планеты и бережно относиться к природе, которая окружает нас даже в мегаполисах.

SARDINIA ON STAGE (Италия)

Показ 8 дизайнеров открыл второй день Mercedes-Benz Fashion Week Russia, свои коллекции представили MARIA TERESA CARLETTI, GIUSY MURA, MARITA BALAZS, DAVIDE SIMULA, EMMA IBBA, MARCO MARONGIU, SONIA FLAUTO, PAOLA SALIS. Дизайнеры продемонстрировали свой взгляд на женственность и элегантность: зрители увидели стильные костюмы, вечерние платья, идеально исполненный пэчворк. Превалировали сочетания белого, черного, золотого и красного, поэтому показ получился чувственным и ярким. Во многих коллекциях заглавным стал цветочный принт в его различных вариациях.

N.LEGENDA

Основная концепция бренда N.LEGENDA — это драма в стиле минимализма. В этом сезоне на MBFW Russia помимо показа бренда в дилерском центре Mercedes-Benz «Звезда Невы» в Санкт-Петербурге, бренд представил онлайн-презентацию коллекции TR-line. Монохром, классические силуэты, андрогинность и универсальность — это отличает новую коллекцию бренда. На подиуме были представлены строгие и расслабленные костюмы, удлиненные рубашки, пальто и топы, все объединялось темными оттенками и одним принтом из четырех лепестков. Для отделки дизайнер использовал металлические вставки, подчеркивая неистовый характер, скрывающийся за внешним спокойствием.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.