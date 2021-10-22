Третий день MBFW Russia: курс на digital и sustainability

Продолжается Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Новые коллекции 21 октября представили: INNOMINATE, Sasha Gapanovich, K/TITOVA, Paulain, TEPLITSKAYA DESIGN, Ето Искусство / It is ART PIECE. Также в третий день Недели моды были представлены видеопрезентации: kreamonz, ‘Rishi и Juan De La Paz (Боливия). Бренд KISSELENKO презентовал свою коллекцию в дилерском центре Mercedes-Benz «АВТОДОМ Пулково» в Санкт-Петербурге. Все показы и видеопрезентации будут транслироваться в официальной группе MBFW Russia ВКонтакте – крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ, а также на сайтах-партнерах.

Видео дня

Официальный аккаунт MBFW Russia (@mbfwrussia) в TikTok проводит прямые эфиры реалити-шоу. Третий день трансляции прошел под лозунгом: «Что случилось с модой?». Спикеры обсудили актуальные течения, sustainable-моду и коллаборации брендов, а также инфлюенсеров и их влияние на индустрию. В трансляции приняли участие: Лана Нисневич, модный критик, экс-редактор моды Cosmopolitan, номинант премии Glamour «Инфлюенсер года – 2021» и автор образовательного блога о моде; Астемир, fashion-блогер и стилист; Никсон Глумов, креативный директор; Анна Махорина, fashion-журналист, автор Post Wintour; Татьяна Нудельман, сооснователь проекта про культуру нового потребления «Ничего Нового»; Аида Леванова, эколог, редактор раздела экологии ШЭР; Никита Никитин, руководитель отдела инноваций, курировавший проекты по digital fashion в TEXEL; Ильяс Даракчиев, дизайнер цифровой обуви.

В третий день Недели моды MBFW Russia прошел public talk Евы Свиридовой, основателя студии sxema 3D на тему: «Что такое digital fashion и как с этим работать?».

Пресс-служба

21 октября на Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекции представили:

TEPLITSKAYA DESIGN

Новая коллекция TEPLITSKAYA DESIGN, представленная в рамках MBFW Russia, получила название «Силуэт. Цвет. Фактура» и относит нас к стилистике 70-х. Елена Теплицкая использует приталенные силуэты платьев из шелка, бархатные куртки, яркие цвета и разноцветный трикотаж изысканной работы.

Ето Искусство / It is ART PIECE

Каждая коллекция бренда Ульяны Девивье из Санкт-Петербурга «Ето Искусство» посвящена определенной вехе в мировом искусстве. На этот раз источником вдохновения стали картины сюрреалистов, которые смешивают реальность c миром снов. Новая коллекция Votes for women воодушевлена процессом, связанным с изучением истории женского суфражистского движения. В центре коллекции — образ Женщины-интеллектуалки, которая транслирует миру свой сюрреалистичный взгляд на жизнь. В коллекции присутствуют костюмы из экокожи ярких тонов и принтованных тканей, а основным приемом при создании образов становится контраст в сочетании тканей, а также цветов, которые взяты с картин художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. В коллекции также можно найти укороченные приталенные жакеты, юбки-карандаш, бермуды и плащи из принтованной экокожи.

Kreamonz

Новая коллекция от санкт-петербургского бренда kreamonz – вариации на тему, как будет выглядеть вечеринка после того, как мир наконец-то победит эпидемию коронавируса. 19 образов коллекции – 19 ярких перевоплощений в попытке вспомнить, каким был мир «до». Дизайнеры пытаются донести мысль, что затяжная изоляция изменила мир моды. Это находит отражение в сочетании вечерних платьев с футуристичными неоновыми луками, а также комфортными пижамными костюмами и уютной обувью.

Paulain

В качестве источников вдохновения дизайнеры бренда выбрали: тренды, потребителей и собственное чувство прекрасного. Новая коллекция получила название «Сияние» и посвящена той суперсиле, что таится внутри каждой женщины. В качестве главного акцента дизайнеры бренда сделали ставку на сияние, которое подчеркивается с помощью классических силуэтов в духе «золотого кутюра» 1990-х. Коллекция выполнена из тончайших материалов: шифон, органза и сетка, которые позволяют создать многослойную, но легкую форму платья. За блеск отвечает обилие глиттера и стразы.

‘Rishi

Бренд из Санкт-Петербурга придерживается принципа upcycling. В новой коллекции дизайнер продолжает развивать ДНК своего бренда. Основными характеристиками представленного образа стали: пэчворк, клетчатый принт, лаконичность исполнения и приверженность стилю casual.

K/TITOVA

A Room Of One’s Own – новая коллекция бренда, которая рассказывает историю жизни и творчества известной английской писательницы Вирджинии Вулф, в которой ключевые образы из романов стали основополагающими для развития принтов. Изучение личного архива Вулф натолкнуло дизайнера на использование при создании образов эффекта промокших тканей и расплывшихся принтов. Цветочные мотивы навеяны образами сада Вирджинии Вулф, который перекликается и с цветовой гаммой, используемой в коллекции. Опираясь на образы, отсылающие к жизни или творческому методу Вирджинии Вулф, был разработан специальный язык авторских символов, например, маяк, чайка и образ воды. Эти символы встречаются в принтах и крое.

Juan De La Paz

Боливийский бренд, созданный Хуаном Перейрой и Андресом Джорданом, придерживается концепции медленной моды. В онлайн-презентации представлены туники, платья и накидки с бахромой — это переработанные части традиционных костюмов Андского региона, которые называются чола. А для изготовления аксессуаров коллекции были привлечены местные умельцы: ткачи гамаков и скульпторы по дереву.

INNOMINATE

Российский бренд одежды, созданный братьями Романом и Александром Ким, придерживается лаконичного дизайна и уделяет особое внимание геометрии. Коллекция Knight & Day («Рыцарь и день» – игра слов, созвучно с Night & Day) — о балансе между мужественностью и женственностью и о философии Вселенной. Здесь можно было увидеть оверсайз-костюмы, плиссированные платья-накидки, объемные шорты. Некоторые из изделий были украшены цветочным принтом, но большая приверженность к работе с формами, фактурами и многослойностью продиктовала свои правила: преимущественно образы были монохромными и выполненными из плотных тканей.

KISSELENKO

Бренд KISSELENKO основан в Санкт-Петербурге в 1998 году и производит одежду класса pret-a-porter de lux. В рамках MBFW Russia дизайнер представила коллекцию, насыщенную мотивами барочного искусства. Показ прошел в дилерском центре Mercedes-Benz в «АВТОДОМЕ Пулково» в Санкт-Петербурге. Изощренность в выборе форм и фактур, образы моделей — самые небольшие детали запускали «интеллектуальную игру» между историей и современностью. Зрителям показали пальто, платья и костюмы всех оттенков черного с редким вкраплением светлых графичных принтов.

Sasha Gapanovich

Эклектичный, молодой бренд женской одежды с Крайнего Севера представил коллекцию «Слияние», вдохновленную аутентичностью родного края дизайнера. При создании коллекции были использованы ткани «земельных» оттенков: хаки, зеленый, бордовый, горчичный, а также милитари-принт. Стеганые шорты-бермуды, юбки, косынки, объемные куртки, пальто-кейпы и невесомые платья в сочетании с шерстяными лосинами — все это передавало уникальность северных красот и взаимодействие самых маленьких деталей природы во имя единого целого.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.