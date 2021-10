Итоги четвертого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia

22 октября прошли показы: ROGOV, Masha Tsigal, ZA_ZA, SaiJamin, BARBINO, Институт бизнеса и дизайна / Institute of business and design (B&D). Также были представлены онлайн-презентации брендов: NASTYA POLUNINA, FOS X MBFW Berlin (Германия) и CHRISTOPHER RITTER STUDIO (Великобритания). Помимо этого, бренд GURVICH презентовал свою коллекцию в дилерском центре Mercedes-Benz «АСМОТО МБ» в Екатеринбурге. Все показы и видеопрезентации транслируются в официальной группе MBFW Russia ВКонтакте – крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ, а также на сайтах-партнерах.

Fashion Open Studio и Mercedes-Benz Fashion Week Berlin на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia представили сразу несколько брендов в рамках новой инициативы – MBFW International Edition. Cреди дизайнеров: Anciela, Anekdot, Barabara, Buki Akomolafe, Church of the Hand, #Damur, Emeka, Fade Out Label, Grandma would approve, New Blue, Rafael Kouto, Soup Archive, Therapy, Top Mantaden. Коллекции этих дизайнеров объединяет предпочтение к необычному крою, яркость и аутентичность. В этой онлайн-презентации было все: сложные формы, многослойность, пэчворк, яркие цвета и сочетания трендов.