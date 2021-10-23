Итоги четвертого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Музее Москвы прошел четвертый день Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

22 октября прошли показы: ROGOV, Masha Tsigal, ZA_ZA, SaiJamin, BARBINO, Институт бизнеса и дизайна / Institute of business and design (B&D). Также были представлены онлайн-презентации брендов: NASTYA POLUNINA, FOS X MBFW Berlin (Германия) и CHRISTOPHER RITTER STUDIO (Великобритания). Помимо этого, бренд GURVICH презентовал свою коллекцию в дилерском центре Mercedes-Benz «АСМОТО МБ» в Екатеринбурге. Все показы и видеопрезентации транслируются в официальной группе MBFW Russia ВКонтакте – крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ, а также на сайтах-партнерах.

Видео дня

Ежесезонное реалити-шоу в официальном TikTok-аккаунте MBFW Russia (@mbfwrussia) продолжает выходить в прямые эфиры.

Четвертый день был посвящен практическим советам: список покупок, аксессуары, фотопозинг. В трансляции приняли участие: Стефан Рабимов, модный критик (США); Настя Янб, креатор, блогер и fashion-инфлюенсер; Эльза, TikTok-блогер XO House; Женя Стельмах, модель, бьюти-блогер; Рома Милова, модель, участница проекта «Ты – топ-модель» на ТНТ, Ольга Кедик, редактор и байер, Виктор Бойко, фотограф европейских недель моды и Илья Булычев, дизайнер и основатель бренда BLCV.

Состоялся public talk Анны Леконцевой, основателя бренда RigRaiser, и Юрия Омельченко, создателя канала «ARTпатруль» на тему: «Что такое этичная мода и wearable art, и почему это стоит знать и придерживаться?».

Пресс-служба

В четвертый день Недели моды MBFW Russia свои коллекции показали:

SaiJamin

Молодой бренд одежды с Северного Кавказа Джамили Афашаговой, основой которого является игра цвета, фактуры, формы в скромном и этническом образе. Дизайнер переосмыслила национальный черкесский костюм, отдавая дань традициям и учитывая потребности современной женщины. В коллекции много вышивки и национальных узоров, при этом одежда выглядит изысканно, не перегружена деталями. Отдельного внимания заслуживают рукава, с разрезами, фонариками, клеш, а также всевозможные головные уборы. Цветовая палитра также отсылает к красочным кавказским пейзажам, а обилие белого цвета к снежным вершинам жемчужины Кавказа – Эльбрусу.

BARBINO

Еще одним дебютным показом стала коллекция бренда BARBINO MAISON, в названии которого игра слов: кукольный домик и дом высокой моды prêt-a-porter. Дуальность – личная история дизайнера, которую она взяла за ДНК бренда. Даже сам показ был разделен на две смысловые части: повседневная коллекция и высокая мода. Черно-белые платья со сложными юбками и рукавами разных фактур: гладкая кожа и воздушный фатин, струящийся шелк и мягкий бархат, жесткий твид и невесомая сетка. Дизайнер играла не только с тканью, но и с формой: округлые очертания чередовались со строгими прямыми линиями.

NASTYA POLUNINA

Коллекция «Магия любви» призвана напомнить о неповторимости и совершенности каждой женщины. В онлайн-презентации дизайнер бренда представила тренчи, куртки, шубы из экомеха, блузы с анималистичным принтом, мягкие и уютные спортивные костюмы в классических цветах — черном, белом, бежевом. «Магия любви» — не только о женственности и красоте, но и о любви к планете. Например, при изготовлении тренча «Любовь» был использован переработанный пластик.

Институт бизнеса и дизайна/ Institute of business and design (B&D)

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia свои коллекции представили студенты Института бизнеса и дизайна (B&D), который существует с 1995 года. Деятельность института строится на непрерывном синтезе теории и практики, такой подход позволяет учащимся экспериментировать, создавая авторские мини-коллекции. В этом сезоне молодые дизайнеры курсов B&D представили коллекции, экспериментируя с формой. Все капсулы получились индивидуальными: сложные приемы деконструкции, многослойность, эклектика, лоскутная техника и многое другое помогли каждому студенту-дизайнеру заявить о себе.

GURVICH

Прямое включение из Екатеринбурга: астраханский бренд GURVICH представил новую коллекцию в дилерском центре Mercedes-Benz «АСМОТО МБ». По словам дизайнера Марины Гурвич, ее одежда создана для женщин, свободных духом, смелых в своих решениях. Образы на каждый день чередовались со смелыми мини для вечеринок. Экстравагантные женственные силуэты с открытой спиной и областью декольте или сдержанные прямые линии — выбор за вами.

ZA_ZA

Бренд ZA_ZA из Санкт-Петербурга продолжает экспериментировать с цветом и формой. В новом сезоне дизайнер Александра Корякина-Николаева обратила внимание на вопросы осознанного потребления, представив коллекцию «Я – Чистый Мир». Название передает главную идею: каждый человек, как росток в природе, тянется к прекрасному и чистому внутри себя, а именно с человека начинается мир. Метафорическое цветение было визуализировано с помощью головных уборов, напоминающих цветы, и лоскутной техники, передающей линии бутонов. Оригинальные украшения были выполнены родственником Александры специально для ее коллекции.

FOS X MBFW Berlin (Германия)

Fashion Open Studio и Mercedes-Benz Fashion Week Berlin на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia представили сразу несколько брендов в рамках новой инициативы – MBFW International Edition. Cреди дизайнеров: Anciela, Anekdot, Barabara, Buki Akomolafe, Church of the Hand, #Damur, Emeka, Fade Out Label, Grandma would approve, New Blue, Rafael Kouto, Soup Archive, Therapy, Top Mantaden. Коллекции этих дизайнеров объединяет предпочтение к необычному крою, яркость и аутентичность. В этой онлайн-презентации было все: сложные формы, многослойность, пэчворк, яркие цвета и сочетания трендов.

ROGOV

В новой коллекции ROGOV были представлены объемные жакеты и пальто, платья и блузы. Стилист и дизайнер Александр Рогов отдал в этом сезоне предпочтение шерсти, твиду, нейлону, шелку. Особое значение имели вещи-конструкторы, которые можно собирать, как пазл. Новая коллекция в рамках MBFW Russia вновь доступна в режиме see now - buy now, что дает возможность приобретать понравившиеся модели сразу после показа в интернет-магазине. Образы были дополнены сумками от Leather Like Wood и брошами от Big Brooch, молодых российских брендов.

CHRISTOPH RITTER STUDIO (Великобритания)

Лондонский дизайнерский лейбл, цель которого — подтолкнуть гламурную клубную одежду к эпохе устойчивого, этичного и прозрачного творчества, провел онлайн-презентацию коллекции THE LAUNCH. Топы, боди, брюки-клеш, комбинезоны, асимметричные юбки, куртки и платья из лайкры. Эклектичные принты олицетворяют соединение природы, культурных достопримечательностей и цифровых фантазий.

Masha Tsigal

После семилетнего перерыва появилась новая линия бренда – upcycle couture. В этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia была представлена апсайкл-коллекция «Я не хочу, чтобы мир погиб от барахла», которая призывает всех задуматься о проблеме перепроизводства. С заботой об экологии именитый дизайнер подготовила 30 смелых и манифестирующих образов, скроенных ею лично из собственной одежды и вещей близких друзей. Каждое изделие передавало определенный тренд сезона в новом прочтении с использованием узнаваемого ДНК бренда Masha Tsigal. Много денима, лоскутной техники, черного и розового цветов, логомании и надписей в стиле панк.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.