Чем запомнился пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Музее Москвы завершился пятый день Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, в этот день прошли показы: BLCV, Jenesaq, Gerda Irene, SERGEY SYSOEV и M.I.R.277 (Natali Netski by Natalinetskifashionstudio, Volskaya by Milena Volskaya, Bebakids, Futura creations by Natalinetskifashionstudio & Asia Kotovasia).

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Также в пятый день Недели моды были представлены онлайн-презентации брендов: CUTE-SAINT (Нигерия), Yana Besfamilnaya и NASTYA NEKRASOVA. Помимо этого, бренд Ansel презентовал свою коллекцию в дилерском центре Mercedes-Benz «АБС-АВТО Сочи». Запись трансляции доступна в официальной группе MBFW Russia ВКонтакте – крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ, а также на сайтах-партнерах.

Видео дня

23 октября состоялся завершающий эфир реалити-шоу в официальном TikTok-аккаунте MBFW Russia (@mbfwrussia). Спикеры поделились практическими советами по гардеробу: удобные каблуки и вместительные сумки, персональная модная униформа, wearable art и повторение звездных образов.

В трансляции приняли участие: Sashel Coco, звездный стилист; Ольга Михайловская, директор Музея моды, обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), сооснователь онлайн-платформы российских брендов Front, создатель Telegram-канала @frontfashion; Семен Уткин, креативный директор, режиссер, стилист, автор Telegram-канала о моде Maybe Art; Ольга Саленко, директор диджитал-контента Grazia; Мария Коткова, стилист; Юлия Романова, fashion-редактор Cosmopolitan; Никита Захаров, стилист, TikTok-блогер; Ксения Васильева-Вольгелерентер, стилист, журналист и fashion-эксперт; Леконцева Анна, основатель и идейный вдохновитель апсайкл-арт-бренда RigRaiser, основатель первого в России мультибрендового магазина апсайкл-товаров RigRaiser Lavka и Юрий Омельченко, основатель проекта о современном искусстве ARTпатруль, cооснователь Omelchenko Gallery, аукционист, арт-дилер.

Анна Рудакова, предприниматель, основатель Форума и Премии Woman who matters, WE Diversity&Sustainability провела public talk на тему: «Личный бренд и эффективная самопрезентация».

Пресс-служба

Свои коллекции в пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia представили:

M.I.R.277

В новом сезоне в очередной раз прошел коллективный показ российских дизайнеров M.I.R.277: Bebakids, Volskaya by Milena Volskaya, Futura creations и Natali Netski. Бренд Natali Netski by Natalinetskifashionstudio продемонстрировал коллекцию La soie (в пер. с французского «шелк»): легкость, женственность и эстетика. Широкие брюки с защипами, ассиметричные юбки, топы бандо, трикотажные велосипедки для вечерних выходов. Бренд Volskaya by Milena Volskaya предложил яркую одежду для подростков и юных модниц: преобладало сочетание розового и голубого цветов. Более повседневные варианты для девочек-подростков показал бренд Bebakids. Строгие силуэты и черно-белые комплекты могут стать хорошей базой в гардеробе подрастающих модниц. Закрывал коллективный показ бренд Futura creations By Natalinetskifashionstudio & Asia Kotovasia, совместный проект Натали Нэцки и Анастасии Лексаковой. Коллекция Phantasmagoria (в переводе с англ. означает «фантасмагория», «волшебный мир иллюзии») – сложные ансамбли приталенных блузок с мини-юбками, сменяющиеся просторными рубашками и брюками свободного кроя. Геометрический и анималистичный принт, пайеточная ткань – отсылки к образам из «Космической Одиссеи» Стенли Кубрика.

CUTE-SAINT (Нигерия)

Молодой бренд устойчивой моды из Нигерии CUTE-SAINT в формате видеопрезентации продемонстрировал расслабленную коллекцию унисекс. В основе капсулы — черный брючный хлопковый костюм в пижамном стиле. Акцентами стали контрастные светлые принты, полоска и техника окрашивания тай-дай. Капсула получилась лаконичной, функциональной, подходящей на все случаи жизни как мужчинам, так и женщинам. CUTE-SAINT гордится созданием оригинальных дизайнов из натуральных волокон местного производства и батика, сложнейшей ручной росписи по ткани.

Jenesaq

Молодой концептуальный бренд женской одежды Елены Межовой в коллаборации с канадской художницей и скульптором Александрой Левассур представил новую коллекцию, воспевающую красоту искусства и женского тела. Принты на комбинезонах и рубашках – переосмысление сюрреализма, французского символизма и художественной наивности. Натуральный шелк нежных оттенков в сочетании с фактурными блестящими пиджаками и брюками клеш выглядел, с одной стороны, нарядно, но с другой, очень практично и утилитарно.

Yana Besfamilnaya

Видеопрезентация коллекции бренда Yana Besfamilnaya напомнила срочный выпуск новостей, которыми создатели спешили поделиться. Неслучайно это выглядело именно так, ведь идея возникла абсолютно спонтанно: дизайнеру Яне Бесфамильной поступило предложение о сотрудничестве от владельцев закрывающегося магазина денима. Так невостребованная ранее одежда дала начало коллекции Upcycle, позволив сконструировать аутентичные варианты из вторичного сырья благодаря безупречному крою и внимательности к деталям. Практичная повседневная одежда была дополнена черной оторочкой или окрашена в технике тай-дай, пиджаки скроены из двух контрастных частей, а пуговицы размещены на спине. Шаг за шагом Yana Besfamilnaya приближается к цели стать полностью sustainable-брендом.

Gerda Irene

Коллекция Umbra (в переводе с lat. «иллюзия») бренда Gerda Irene получилась органичной и умеренной. Основной идеей показа являлась философия реинкарнации, что вторит экологичным стремлениям бренда. При производстве одежды использована винтажная ткань, дана вторая жизнь домашнему текстилю. Сочетание черного и белого цветов, графичность, аппликации, вязаные вставки, вышивка и деним сделали каждую вещь уникальной, более того, Gerda Irene отшивает модели в единственном экземпляре.

NASTYA NEKRASOVA

Дизайнер Настя Некрасова, чей одноименный бренд был основан в 2017 году, не останавливается на достигнутом и всегда находится в поиске. С 2020 года бренд, следуя законам устойчивой моды, запустил цифровую линию одежды, поэтому новая коллекция «Я И КТО-ТО ЕЩЕ» была показана в формате видеопрезентации и стала своего рода рассуждением о ментальном здоровье человека и о раздвоении личности. Сложная природа человека, по мнению дизайнера, порождает противоречия в его сознании и поведении, получается, что в какой-то степени каждый человек имеет в себе черты всех характеров. Коллекция изготовлена из качественных материалов, винтажной ткани, а также специально для нее были разработаны принты – сдвоенные барашки и сиамские близнецы.

BLCV

В новом сезоне MBFW Russia дизайнер бренда BLCV Илья Булычев показал основную и апсайклинг-коллекцию, выполненную из образцов и остатков производства. Интересно смотрелись модели из коллаборации с Radical Chic: в них деним сочетался с натуральным шелком. Нордический минимализм, качество кроя и винтажный дизайн были дополнены аксессуарами: очками сибирского бренда Brevno.

Ansel

В этом сезоне показ московского бренда Ansel прошел в формате прямого включения из дилерского центра Mercedes-Benz «АБС-АВТО Сочи». С 2016 года дизайнер Екатерина Анциборова создает элегантную одежду для женщин. В новой коллекции можно было увидеть повседневную, деловую и верхнюю одежду. Широкие брюки с высокой посадкой были дополнены однобортными и двубортными пиджаками. Пальто прямого кроя подходят для официальных и романтических встреч. Цветовая палитра преимущественно спокойная: серый, голубой и черный цвета, клетчатый принт и гусиная лапка впишутся в гардероб любой женщины. Коллекция получилась вневременной и очень практичной.

SERGEY SYSOEV

Сергей Сысоев c 1996 года создает одежду, придерживаясь девиза: «Каждое созданное тобою платье должно быть кому-то крайне необходимо, иначе зачем тратить на него силы?» В новом сезоне под шум стихии на подиуме появлялись модели в шелковых платьях, асимметричных юбках и блузах. Юбки миди и макси из струящейся ткани выглядели женственно и романтично. Название коллекции «Волшебный сад» неслучайно, основным ее принтом стал тюльпан, но особенно внимательные зрители могли разглядеть и космическую тематику на одежде – планеты.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.