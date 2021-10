Чем запомнился пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Музее Москвы завершился пятый день Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, в этот день прошли показы: BLCV, Jenesaq, Gerda Irene, SERGEY SYSOEV и M.I.R.277 (Natali Netski by Natalinetskifashionstudio, Volskaya by Milena Volskaya, Bebakids, Futura creations by Natalinetskifashionstudio & Asia Kotovasia).

Анна Рудакова , предприниматель, основатель Форума и Премии Woman who matters, WE Diversity&Sustainability провела public talk на тему: «Личный бренд и эффективная самопрезентация».

M.I.R.277

В новом сезоне в очередной раз прошел коллективный показ российских дизайнеров M.I.R.277: Bebakids, Volskaya by Milena Volskaya, Futura creations и Natali Netski. Бренд Natali Netski by Natalinetskifashionstudio продемонстрировал коллекцию La soie (в пер. с французского «шелк»): легкость, женственность и эстетика. Широкие брюки с защипами, ассиметричные юбки, топы бандо, трикотажные велосипедки для вечерних выходов. Бренд Volskaya by Milena Volskaya предложил яркую одежду для подростков и юных модниц: преобладало сочетание розового и голубого цветов. Более повседневные варианты для девочек-подростков показал бренд Bebakids. Строгие силуэты и черно-белые комплекты могут стать хорошей базой в гардеробе подрастающих модниц. Закрывал коллективный показ бренд Futura creations By Natalinetskifashionstudio & Asia Kotovasia, совместный проект Натали Нэцки и Анастасии Лексаковой. Коллекция Phantasmagoria (в переводе с англ. означает «фантасмагория», «волшебный мир иллюзии») – сложные ансамбли приталенных блузок с мини-юбками, сменяющиеся просторными рубашками и брюками свободного кроя. Геометрический и анималистичный принт, пайеточная ткань – отсылки к образам из «Космической Одиссеи» Стенли Кубрика.