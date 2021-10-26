СБЕР ЕАПТЕКА начала сотрудничество с Самокатом

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, начала доставлять безрецептурные препараты в партнерстве с онлайн-ритейлером Самокат. Теперь в Самокате, наряду с едой и товарами для дома, можно заказать лекарства из СБЕР ЕАПТЕКИ. После оформления заказа покупатель сможет получить доставку на дом в течение 1,5 часов или же выбрать удобный формат «доставки по запросу» – самостоятельно назначить время для получения заказа в течение рабочих часов сервиса Самокат. Доставка бесплатная, а цены на товары те же, что на сайте и в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ.

Оформить заказ на лекарства можно в разделе «Аптека». В Самокате представлены лекарства, продающиеся без рецепта, и товары для красоты и здоровья. Рецептурные, спиртосодержащие и термолабильные препараты из каталога исключены.

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На первом этапе доставка будет работать в 11 районах на севере Москвы: в Ховрине, Коптеве, Марфине, Дегунине Восточном, Дегунине Западном, Отрадном, Останкинском, Бескудниковском, Дмитровском, Головинском, Бутырском районах. В дальнейшем территория будет расширена.

Самокат – это надежный партнер СБЕР ЕАПТЕКИ с большими перспективами сотрудничества. Теперь самое необходимое для домашней аптечки – средства от головной боли, от простуды, товары для детей – наши покупатели смогут приобрести через Самокат. Синергия двух зарекомендовавших себя на рынке компаний экосистемы Сбера позволяет говорить о новом уровне сервиса

Антон Буздалин

Основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА

Наша цель – избавить покупателей от рутины и предоставить возможность получать любые товары с почти мгновенной доставкой. Для этого мы строим инфраструктуру, которая постоянно обновляется и открывает доступ пользователям к актуальным товарам и целым категориям. При поддержке наших партнеров из экосистемы Сбера в приложении Самоката открывается новый раздел с лекарственными препаратами. Мы используем несколько вариантов доставки товаров этой категории. Так, «доставка по запросу» позволяет не просто быстро получить необходимые лекарства, но и подобрать самое удобное время для доставки

Игорь Рожков

Директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат

Мы всегда ценим коллаборации внутри экосистемы. Сотрудничество СБЕР ЕАПТЕКИ и Самоката, с нашей точки зрения, будет по достоинству оценено потребителями, потому что позволит ещё больше экономить время

Вячеслав Цыбульников