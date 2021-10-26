Раскрыта разница между мужским и женским шопингом

Аналитики российского интернет-магазина Lamoda раскрыли разницу между шопингом мужчин и женщин и проанализировали изменения их покупок за 2021 год. Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 26 октября.

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Согласно выявленным данным, мужчины все чаще начали совершать покупки онлайн. В этом году они сделали на 22 процента больше интернет-заказов, чем в 2020 году. При этом их средний чек увеличился на 31 процент по сравнению с прошлым годом.

В то же время женщины совершили на 7 процентов больше онлайн-заказов, чем годом ранее. В абсолютных цифрах они по-прежнему лидируют: в 2021 году покупательницы заказывали различные товары в 2,7 раза чаще мужчин.

Если говорить о предпочтениях, то мужчины чаще женщин покупают спортивные товары, обувь и одежду люксовых брендов. Самыми популярными вещами в текущем году у них стали футболки, кроссовки, кеды, джинсы и спортивные брюки. Женщины, помимо футболок и джинсов, часто заказывают платья, кроссовки и брюки. В лидерах онлайн-продаж у мужчин оказались черные кроссовки, а у женщин — базовая белая футболка.

В заказах премиум-товаров среди мужчин чаще всего встречаются футболки, поло, бейсболки, кроссовки и комплекты нижнего белья. В этой категории они предпочитают такие бренды, как Polo Ralph Lauren, Hugo, Calvin Klein, Boss и Aeronautica Militare.

Лидерами по продажам в люксовом сегменте среди женщин стали футболки, сумки, платья, кроссовки и солнцезащитные очки. В этой категории они чаще выбирали марки Polo Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Boss, Michael Michael, KorsHögl, Pinko и Furla.

Кроме того, выяснилось, что мужчины более требовательны к доставке: они чаще женщин выбирают специальные опции — экспресс-доставку, доставку в пределах определенного часа и в 15-минутный интервал.