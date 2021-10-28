В Музее Москвы завершилась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Новые коллекции представили более 70 дизайнеров как в Москве, так и в других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Кроме того, в едином расписании MBFW Russia транслировались видеопрезентации дизайнеров из разных стран: Великобритании, Германии, Бразилии, Израиля, Индии, Боливии, Нигерии. Бренд BICHOLLA представил коллекцию 25 октября в Петровском путевом дворце в Москве.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Трансляции показов велись на 110 сайтах в России и за рубежом, а также ВКонтакте. Запись показов и видеопрезентаций Mercedes-Benz Fashion Week Russia доступна в официальной группе MBFW Russia ВКонтакте – крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ.

Видео дня

В официальном TikTok-аккаунте Mercedes-Benz Fashion Week Russia (@mbfwrussia) в рамках ежесезонного TikTok реалити-шоу был запущен специальный проект #ФэшнВикХауз.

НА MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA СОБРАЛИ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ

Основной повесткой прошедшего сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала тема устойчивого развития. Бренды VINA и RigRaiser создали коллекции из ненужных вещей, собранных в прошлом сезоне Национальной палатой моды совместно с фондом «Второе дыхание», и провели показы при поддержке ЭкоЛайн.

В инфопоинте во дворе Музея Москвы, совместно с фондом «Второе дыхание» и ЭкоЛайн, Национальная палата моды собрала ненужные вещи гостей и всех желающих. Одежда будет использована для новых коллекций апсайкл-дизайнеров в следующем сезоне MBFW Russia.

В этом сезоне для волонтеров и сотрудников оргкомитета Недели моды была создана апсайкл-униформа, а для гостей были выпущены сумки из переработанных рекламных баннеров с прошлого сезона MBFW Russia. Кроме того, Национальная палата моды совместно с ЭкоЛайн установили контейнеры для раздельного сбора отходов на Неделе моды, которые ежедневно вывозились на сортировку на крупнейший в Европе КПО Восток, откуда вторсырье отправили переработчикам.

Специально для MBFW Russia sustainable-эксперты подготовили серию статей об устойчивом гардеробе. Материалы доступны на сайте Национальной палаты моды. Своими советами поделились: Анастасия Чижевская, Алена Антипенкова и Валерия Громова из бюро экологического образования для бизнеса sustainable.ru; Борис Лорер, блогер, основатель и ведущий YouTube-блога «Сортировочная»; Ольга Джонстон-Антонова, историк моды, преподаватель эко-устойчивой моды и дизайна, консультант по экологизации fashion-бизнеса и внедрению ЦУР в моде.

НЕДЕЛЯ МОДЫ В TIKTOK: #ФЭШНВИКХАУЗ И РЕАЛИТИ-ШОУ

Прямые эфиры третьего выпуска реалити-шоу в официальном TikTok-аккаунте MBFW Russia (@mbfwrussia) провели 43 ведущих за пять дней. Блогеры, стилисты, журналисты, дизайнеры и эксперты обсудили тренды и поделились советами по стилю.

Впервые Mercedes-Benz Fashion Week Russia при поддержке ведущего приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok запустили #ФэшнВикХауз – проект в рамках ежесезонного реалити-шоу MBFW Russia в TikTok. На период Недели моды #ФэшнВикХауз собрал 5 талантливых креаторов платформы: Alex in style (@alexinstyle), модный инфлюенсер, адепт минимализма; Лана Нисневич (@nisnevich), модный критик, блогер, экс-редактор моды Cosmopolitan, номинант премии Glamour «Инфлюенсер года-2021»; Астемир (@astemir.me), fashion-блогер и стилист; Евгений Стельмах (@jeniastelmah), модель, бьюти-блогер; Настя Янб (@nastya.yanb) креатор, блогер и fashion-инфлюенсер.

Пресс-служба

Проект реалити-шоу в TikTok посмотрели 1,5 млн уникальных пользователей.

СПЕЦПРОЕКТЫ

Эксклюзивный плейлист с треками, вдохновляясь которыми дизайнеры Mercedes-Benz Fashion Week Russia создавали новые коллекции, подготовлен в коллаборации с музыкальным стриминговым сервисом «Яндекс.Музыка». Плейлист доступен по ссылке.

MBFW Russia и крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ «ЛитРес» выпустили тематическую подборку книг об осознанном потреблении, а также об устойчивом развитии и экологических проблемах в модной индустрии.

ДИЗАЙНЕРЫ НА MBFW RUSSIA

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошли показы: ROGOV, ZA_ZA, FOS x MBFW Berlin, Yana Besfamilnaya, NASTYA NEKRASOVA, Sasha Gapanovich, K/TITOVA, INNOMINATE, Brazil Immersive Fashion Week (BRIFW) presents LUCAS LEÃO, Институт бизнеса и дизайна / Institute of business and design (B&D), Elena Souproun, ALENA NEGA, BARBINO, Julia Dalakian, M.I.R.277, SERGEY SYSOEV, Agatha Ænter, ABZAEVA, Jenesaq, NASTYA POLUNINA, Gerda Irene, Maison Kaleidoscope, RigRaiser, VINA, Paulain, Masha Tsigal, ONLINE Академия брендинга и дизайна METRICS / Online Academy of Branding and Design METRICS, MARFAFEDOROVA, SEYANA, BLCV, SaiJamin, TEPLITSKAYA DESIGN, AL KAFTAN, Ето Искусство / It Is ART PIECE, Код моды / Kod Mody, `Rishi, kreamonz.

14 дизайнеров получили грантовую поддержку от Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Фондом моды. Экспертный совет выбрал: Jenesaq, BLCV, ABZAEVA, INNOMINATE, Sasha Gapanovich, SaiJamin, ZA_ZA, Maison Kaleidoscope, SEYANA, K/TITOVA, AL KAFTAN, Agatha Ænter, BARBINO, Gerda Irene. Гранты, предоставленные Фондом моды, позволили талантливым дизайнерам показать свои коллекции на MBFW Russia без вступительного взноса.

Пресс-служба

Кроме того, в Неделе моды приняли участие дизайнеры из других стран: Kyle Ho, CHRISTOPH RITTER STUDIO (все – Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), CUTE-SAINT (Нигерия), VALENTINS (Израиль) и другие.

Официальный партнер-регион Сардиния представил локальные бренды в рамках показа SARDINIA ON STAGE на Неделе моды, среди них: DAVIDE SIMULA, EMMA IBBA, GIUSY MURA, MARCO MARONGIU, MARIA TERESA CARLETTI, MARITA BALAZS, PAOLA SALIS, SONIA FLAUTO.

PUBLIC TALKS

В специальной программе public talk на Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли участие: дизайнер Игорь Чапурин, предприниматель, основатель Форума и Премии Woman Who Matters, WE Diversity&Sustainability Анна Рудакова, дизайнер Сергей Сысоев, основатель студии sxema 3D Ева Свиридова, основатель бренда RigRaiser Анна Леконцева и создатель канала «ARTпатруль» Юрий Омельченко.

В шоурумах официальных дилеров Mercedes-Benz по всей стране прошли показы: N.LEGENDA в дилерском центре «Звезда Невы» и KISSELENKO в «АВТОДОМ Пулково» в Санкт-Петербурге, GURVICH в дилерском центре «АСМОТО МБ» в Екатеринбурге, Ansel в ДЦ «АБС-АВТО Сочи». Все показы транслировались в прямом эфире на сайте Недели моды и сайтах-партнерах.

Автомобильной звездой этого сезона стал новый Mercedes-Benz CLS. Этот автомобиль в кузове «купе» относится в Mercedes-Benz к категории «автомобилей мечты». Теперь CLS предстает в еще более спортивном облике и обладает обширными возможностями индивидуализации. Обновленную версию автомобиля отличает как эффектный внешний облик, так и еще более благородное исполнение салона.

Специально для гостей MBFW Russia отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк стали яркими героями модной осени.

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия mercedesbenzfashionweek.ru.