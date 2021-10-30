7 правил, которые помогут выбрать идеальное нижнее белье

К выбору нижнего белья нужно подходить со всей ответственностью, начиная с размера и заканчивая фасоном, чтобы не повторять ошибок Бриджит Джонс и не попадать в неловкие ситуации. Кстати, по статистике, почти 80% девушек носит неправильно подобранный бюстгальтер.
В нашем материале рассказываем о 7 правилах, которые помогут тебе подобрать идеальное нижнее белье.
Начнем с простого и с самого важного. Чтобы не прогадать с размером бюстгальтера, измерь обхват грудной клетки под грудью. От этого будет зависеть цифра в размере. (Например, 75, 70, 85). Следом определи размер чашки. Для этого тебе нужно измерить обхват груди по самым выступающим точкам. Затем отними от этого цифру грудной клетки. А потом используй таблицу для определения точного размера.
И еще один лайфхак! Обращай внимание на плотность прилегания чашки к груди: чем плотнее, тем лучше.
Лямки — та самая деталь, на которую ты, скорее всего, не акцентировала внимание. В первую очередь, убедись, что они не оставляют следов на коже и не вызывают дискомфорт. Еще один важный момент — толщина. Чем больше грудь, тем шире должны быть лямки бюстгальтера.
Переходим к материалу. Состав белья, пожалуй, одна из самых важных деталей. Забудь про дешевую синтетику и покупай модели из натуральных и безопасных тканей. В идеале это белье с высоким содержанием хлопка, вискозы или модала.
Правило идеального бюстгальтера: его не должно быть видно под одеждой. Обычно это происходит из-за неверно подобранного размера (мы говорим и про бюстгальтеры, и про трусы) или неправильно отрегулированных лямок. Если ты выбираешь белье под обтягивающую одежду, делай ставку на бесшовные модели.
Да, это простое правило, но давай проговорим его еще раз. Комплект нижнего белья должен быть в одном оттенке и из одного материала. Так что про дуэт бежевого бюстгальтера с черными трусами или сочетание шелка и хлопка лучше всего забыть навсегда.
Чтобы правильно подобрать форму трусов, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки, отталкивайся от своей фигуры. Например, для песочных часов идеальным выбором станут стринги, слипы, танга или бразильяна. Для фигуры-треугольника подойдут трусы-шорты, а для прямоугольника — модели с завышенной талией. Больше всех повезло девушкам с фигурой перевернутого треугольника. Такой тип может позволить себе любые варианты нижнего белья.
Возможно, ты не знала, но у любого нижнего белья есть свой срок годности. Например, в среднем качественные трусы прослужат тебе примерно 8 месяцев. Бюстгальтеры — чуть дольше (от 6 месяцев до года).