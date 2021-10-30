7 правил, которые помогут выбрать идеальное нижнее белье

К выбору нижнего белья нужно подходить со всей ответственностью, начиная с размера и заканчивая фасоном, чтобы не повторять ошибок Бриджит Джонс и не попадать в неловкие ситуации. Кстати, по статистике, почти 80% девушек носит неправильно подобранный бюстгальтер.

Фото: Peopletalk Peopletalk

В нашем материале рассказываем о 7 правилах, которые помогут тебе подобрать идеальное нижнее белье.

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Размер

Начнем с простого и с самого важного. Чтобы не прогадать с размером бюстгальтера, измерь обхват грудной клетки под грудью. От этого будет зависеть цифра в размере. (Например, 75, 70, 85). Следом определи размер чашки. Для этого тебе нужно измерить обхват груди по самым выступающим точкам. Затем отними от этого цифру грудной клетки. А потом используй таблицу для определения точного размера.

И еще один лайфхак! Обращай внимание на плотность прилегания чашки к груди: чем плотнее, тем лучше.

Внимание на лямки

Лямки — та самая деталь, на которую ты, скорее всего, не акцентировала внимание. В первую очередь, убедись, что они не оставляют следов на коже и не вызывают дискомфорт. Еще один важный момент — толщина. Чем больше грудь, тем шире должны быть лямки бюстгальтера.

Материал

Переходим к материалу. Состав белья, пожалуй, одна из самых важных деталей. Забудь про дешевую синтетику и покупай модели из натуральных и безопасных тканей. В идеале это белье с высоким содержанием хлопка, вискозы или модала.

Бюстгальтер, как вторая кожа

Правило идеального бюстгальтера: его не должно быть видно под одеждой. Обычно это происходит из-за неверно подобранного размера (мы говорим и про бюстгальтеры, и про трусы) или неправильно отрегулированных лямок. Если ты выбираешь белье под обтягивающую одежду, делай ставку на бесшовные модели.

Цвет и текстура

Да, это простое правило, но давай проговорим его еще раз. Комплект нижнего белья должен быть в одном оттенке и из одного материала. Так что про дуэт бежевого бюстгальтера с черными трусами или сочетание шелка и хлопка лучше всего забыть навсегда.

Форма трусов

Чтобы правильно подобрать форму трусов, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки, отталкивайся от своей фигуры. Например, для песочных часов идеальным выбором станут стринги, слипы, танга или бразильяна. Для фигуры-треугольника подойдут трусы-шорты, а для прямоугольника — модели с завышенной талией. Больше всех повезло девушкам с фигурой перевернутого треугольника. Такой тип может позволить себе любые варианты нижнего белья.

Срок годности нижнего белья