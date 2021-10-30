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От «Игры в кальмара» до «Твин Пикс»: кинообразы, которые легко повторить

Мира Маркина
59 минут назад

Планируете на этих выходных устроить семейное празднование Хэллоуина? «Рамблер» собрал образы киногероев из фильмов и сериалов, которые легко повторить.

Сестра Рэтчед, используя грязные махинации, устраивается медсестрой в психиатрическую больницу - все ради того, чтобы избавить от смертной казни своего брата.
1/12 Сестра Рэтчед, используя грязные махинации, устраивается медсестрой в психиатрическую больницу - все ради того, чтобы избавить от смертной казни своего брата.
Фото: Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
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456 героев, большинство из которых испытывают серьёзные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в странной игре на выживание.
2/12 456 героев, большинство из которых испытывают серьёзные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в странной игре на выживание.
Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам.
3/12 Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам.
Фото: Кадр из сериала "Ход королевы"
Сериал рассказывает об убийствах, совершенных женщинами. Но как же они красиво одеваются - только вдохновляться их образами и вдохновляться.
4/12 Сериал рассказывает об убийствах, совершенных женщинами. Но как же они красиво одеваются - только вдохновляться их образами и вдохновляться.
Фото: Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
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Культовой черная комедия о колоритной семейке, которая живет в уединенном доме и пытается выстроить отношения с близкими. Идей для образов хватит всем!
5/12 Культовой черная комедия о колоритной семейке, которая живет в уединенном доме и пытается выстроить отношения с близкими. Идей для образов хватит всем!
Фото: Кадр из фильма "Семейка Аддамс"
Три девушки пытаются помешать злодеям превратить полезный девайс в оружие. Образов из фильма хватит еще и на несколько подружек.
6/12 Три девушки пытаются помешать злодеям превратить полезный девайс в оружие. Образов из фильма хватит еще и на несколько подружек.
Фото: Кадр из фильма "Ангелы Чарли"
Культовая романтическая комедия о миллионере, который снимает девушку легкого поведения на одну ночь, а влюбляется в нее на всю жизнь.
7/12 Культовая романтическая комедия о миллионере, который снимает девушку легкого поведения на одну ночь, а влюбляется в нее на всю жизнь.
Фото: Кадр из фильма "Красотка"
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Натуральная блондинка отправляется в Гарвард, чтобы вернуть бывшего парня. Кстати, можно не только повторить образ Эль Вудс, но и пересмотреть серию фильмов о ней.
8/12 Натуральная блондинка отправляется в Гарвард, чтобы вернуть бывшего парня. Кстати, можно не только повторить образ Эль Вудс, но и пересмотреть серию фильмов о ней.
Фото: Кадр из фильма "Блондинка в законе"
Культовый сериал об элите Манхэттена, которую преследует загадочный сталкер. Берите на заметку образы двух заклятых лучших подружек Блэр и Серены.
9/12 Культовый сериал об элите Манхэттена, которую преследует загадочный сталкер. Берите на заметку образы двух заклятых лучших подружек Блэр и Серены.
Фото: Кадр из сериала "Сплетница"
Скандальный сериал о бунтарке Ру, которая возвращается из рехаба, и снова берется за старые привычки. Образы героев уже не первый год вдохновляют поклонников проекта.
10/12 Скандальный сериал о бунтарке Ру, которая возвращается из рехаба, и снова берется за старые привычки. Образы героев уже не первый год вдохновляют поклонников проекта.
Фото: Кадр из сериала "Эйфория"
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Керри Брэдшоу и ее любовь к моде - кладезь образов для Хэллоуина. Чем не повод перерыть гардероб мамы и соорудить что-нибудь эдакое.
11/12 Керри Брэдшоу и ее любовь к моде - кладезь образов для Хэллоуина. Чем не повод перерыть гардероб мамы и соорудить что-нибудь эдакое.
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Агент Купер расследует убийство в городке, где все не то, чем кажется. Сериал стоит посмотреть, чтобы получить эстетическое удовольствие и подсмотреть пару образов.
12/12 Агент Купер расследует убийство в городке, где все не то, чем кажется. Сериал стоит посмотреть, чтобы получить эстетическое удовольствие и подсмотреть пару образов.
Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс"

В этом году похвастаться нарядом на шумной вечеринке не получится, но устроить домашние переодевания в любимых персонажей никто не запрещает. Если хотите, чтобы ваши креативные перевоплощения оценили – смело загружайте фото в социальные сети с тематическими хештегами.

Фанатам громких новинок советуем рассмотреть образы героев из сериалов «Сестра Рэтчед», «Ход королевы», «Игра в кальмара», «Почему женщины убивают». Любителям классики стоит обратиться к беспроигрышным вариантам и переодеться в персонажей таких проектов, как «Семейка Адамс», «Ангелы Чарли», «Красотка» и «Блондинка в законе». Вдохновиться можно и сериалами «Сплетница» (пора Блэр и Серене вернуться), «Эйфория», «Секс в большом городе» и «Твин Пикс».

Кстати, не забудьте об антураже праздника: мрачные декорации, подделки из тыквы, просмотр фильмов ужасов в кругу семьи - все эти мелочи сделают этот день незабываемым, а заодно скрасят досуг во время нерабочих дней.

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