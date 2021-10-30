Планируете на этих выходных устроить семейное празднование Хэллоуина? «Рамблер» собрал образы киногероев из фильмов и сериалов, которые легко повторить.

В этом году похвастаться нарядом на шумной вечеринке не получится, но устроить домашние переодевания в любимых персонажей никто не запрещает. Если хотите, чтобы ваши креативные перевоплощения оценили – смело загружайте фото в социальные сети с тематическими хештегами.

Фанатам громких новинок советуем рассмотреть образы героев из сериалов «Сестра Рэтчед», «Ход королевы», «Игра в кальмара», «Почему женщины убивают». Любителям классики стоит обратиться к беспроигрышным вариантам и переодеться в персонажей таких проектов, как «Семейка Адамс», «Ангелы Чарли», «Красотка» и «Блондинка в законе». Вдохновиться можно и сериалами «Сплетница» (пора Блэр и Серене вернуться), «Эйфория», «Секс в большом городе» и «Твин Пикс».