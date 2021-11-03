Женщина раскрыла способ купить дорогую одежду за бесценок

Жительница Англии раскрыла способ покупать дорогую брендовую одежду за бесценок. Ее слова приводит Daily Mail.

55-летняя Виктория Абади (Victoria Abadi) объяснила, что в 1989 году во время обучения в университете у нее были проблемы с финансами. В связи с этим она начала покупать одежду в секонд-хендах, чтобы экономить деньги. По ее словам, 95 процентов ее гардероба состоит из подержанных вещей.

Женщина подчеркнула, что реальная стоимость всей ее одежды составляет пять тысяч фунтов стерлингов (500 тысяч рублей), однако она потратила на нее только 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей). В ее коллекцию входят вещи таких брендов, как Gucci, Topshop, Miss Selfridges, Asos, River Island и других.

Абади призналась, что шопинг в секонд-хендах помогает ей нестандартно мыслить при создании своих образов.

«Я хожу в комиссионные магазины два раза в неделю. Мне нравится проводить там по несколько часов, чтобы найти нечто действительно стоящее. Я люблю экспериментировать с модой и чувствовать себя потрясающе в свои 50 лет», — поделилась она.