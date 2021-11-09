Зачем на женских трусах нужен бант

На портале Reddit обсудили, почему у женских трусов всегда есть спереди бантик.

Фото: Рамблер Рамблер

Пользователь @littleblackcat задал на форуме AskWomen («Спроси женщин») портала Reddit вопрос:

«Почему на многих трусиках есть маленький бантик по центру спереди? Откуда пошла эта традиция?».

У комментаторов нашлось несколько версий, почему на нижнем белье всегда есть этот декоративный элемент. Пользовательница @atenea-del-sol написала самый полный и логичный ответ.

«В современности? Потому что это мило, женственно, пробуждает невинность и позволяет легко определить, какая сторона спереди, когда вы спешите одеться в темноте.

Какие корни у традиции? Они в днях, когда еще не было эластичных трусов: нижнее белье удерживалось на теле с помощью ленточки, продетой через шнурок с "ушком".

Маленький бант — это то место, где вы завязываете эту ленту. И это, конечно же, спереди, потому что так проще всего».

Другие пользователи форума подтвердили, что раньше женщины вставали до рассвета и одевались в темноте или при свечах. Предполагается, что бантики помогали понять, в какую сторону надевать белье. Ту же функцию они выполняют и сегодня.

Впрочем, бантики помещают на белье также из-за красоты. Удивительно, но многие женщины отметили, что не находят украшение таким уж элегантным.

@gorgash: «Я всегда находила их немного глупыми, но научилась их игнорировать».