Сбер объявил победителей международного онлайн-соревнования AI Journey Contest 2021

Объявлены имена победителей международного онлайн-соревнования по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey Contest 2021, церемония награждения состоялась в первый день конференции AI Journey 2021. 13 авторов лучших решений получили денежные призы в размере от 100 тыс. до 2,1 млн рублей в зависимости от сложности выполненных задач.

Участникам соревнования было доступно три задачи:

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Fusion Brain Challenge — задача по обучению мультимодальных, мультизадачных и мультиязычных моделей. В рамках задачи участникам предлагалось создать единую модель, способную качественно решить каждую из предложенных подзадач:

Code2code Translation — перевод с языка программирования Java на Python;

Handwritten Text Recognition — распознавание рукописного текста на изображении;

Zero-shot Object Detection — определение классов, местоположений и масштабов объектов, изображенных на фотографии;

Visual Q&A — ответ на вопросы по представленному изображению.

Все победители с задачей построения единой архитектуры справились. Но модель Даниила Анастасьева показала лучшую итоговую метрику по 4 подзадачам. Второе место занял Михаил Орженовский; третье место разделили Игорь Котенков и Илья Денисов.

Также были награждены авторы лучших решений каждой из подзадач: Владислав Свиридов победил сразу в двух номинациях – Zero-shot Object Detection и Visual Q&A; Даниил Анастасьев – за лучшее решение по распознаванию рукописного текста на изображении; Александр Мамаев – за лучшую модель переводчика с Java на Python.

NoFireWithAI — задача в области AI for Social Good в партнёрстве с МЧС России. Участникам предлагалось создать модель, прогнозирующую вероятность возникновения природных пожаров. Результаты планируется использовать для предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионах России.

В этом задании победителем стала Анастасия Верещагина. Модель, созданная Алексеем Савчиком, заняла второе место, Иван Малин и Никита Соколов заняли третье место. Также Анастасия Верещагина выиграла специальный приз в дополнительной номинации, который вручается авторам решения из топ-10 команд на лидерборде. Созданное решение является лучшим по скорости работы, размеру модели и оригинальности подхода.

AITrain — ещё одна социально значимая задача в партнёрстве с холдингом «РЖД». Здесь участникам предлагалось разработать модель определения элементов железнодорожной инфраструктуры и препятствий на пути поездов по имеющимся фотографиям. Решения подобных задач крайне важны для создания интеллектуальных систем, способствующих снижению влияния человеческого фактора.

В этой задаче Аммар Али, Мамат Шамшиев и Сергей Злобин заняли первое, второе и третье места соответственно.

AI Journey Contest ежегодно предоставляет всем желающим уникальную возможность проявить свои таланты и заявить о себе на весь мир. В этом году задания были сложными как никогда ранее и не просто соответствовали самым актуальным прикладным задачам в области ИИ, но и во многом опережали их. В частности, обучение мультимодальных, мультизадачных и мультиязычных моделей, которым участники занимались в рамках Fusion Brain Challenge, приближает нас к созданию AGI, то есть сильного искусственного интеллекта. Уверен, что разработанные в ходе соревнования решения найдут своё применение и помогут сделать мир лучше. Я поздравляю победителей и благодарю всех участников за проявленный интерес к AI Journey Contest 2021. Ждём всех на соревновании в следующем году

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Приём заявок для участия в соревновании AI Journey Contest 2021, которое проводится совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года, был открыт 29 сентября, а решить предложенные задачи было необходимо до 5 ноября.

В этом году AI Journey Contest впервые проводился на платформе DSWorks, работающей на базе самого мощного суперкомпьютера в России «Кристофари», созданного Сбером.