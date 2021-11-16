Названа подходящая любой форме груди модель бюстгальтера

Универсальной моделью бюстгальтера, подходящей практически любому типу фигуры, является балконет (бра с наполовину или более открытыми чашками с косточками). Об этом изданию Tyla сообщила профессиональный изготовитель бюстгальтеров Оливия Хоган (Olivia Hogan).

«Многие избегают бра с косточками, поскольку считают их неудобными. Однако дискомфорт появляется только от неправильно подобранной модели. Чтобы обеспечить наилучшую поддержку, косточки должны охватывать грудь целиком и располагаться строго под ней», — объяснила специалистка.

Она добавила, что именно балконет способен приподнимать грудь любых размера и формы и при этом не выделяться под одеждой.

Хоган подчеркнула, что бюстгальтер забирает на себя до 80 процентов веса груди, и в идеале он не должен оттягиваться от тела более чем на 2,5 сантиметра. Кроме того, при выборе нижнего белья она посоветовала отдавать предпочтение вариантам с высокой центральной перемычкой (передняя часть бюстгальтера, соединяющая две чашки вместе — прим. «Ленты.ру»).

Обладательницам большого размера груди, по словам эксперта, необходимо отказаться от регулярного ношения топов в спортивном стиле.

«Они [спортивные бра] пережимают вашу грудь, что со временем может деформировать ткани и негативно повлиять на лимфатическую систему», — пояснила она.