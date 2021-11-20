Как выглядеть дорого при минимальных затратах

Каждая девушка хочет выглядеть красиво и дорого, но для этого совсем не нужно покупать одежду, напичканную логотипами. Можно обходиться брендами с более демократичными ценами, нужно лишь знать, как правильно подать себя и свой образ. В материале "Рамблера" — советы того, как выглядеть дорого, но не тратить на это много денег.

Используйте помаду

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Цвет совершенно не имеет значения, главное, чтобы он вам подходил. Если вы посмотрите на образы модных девушек, то вы увидите, что чаще всего на них почти нет макияжа, но губы всегда накрашены. Если у вас расслабленный образ, то возьмите нюдовую помаду, а если он более строгий, то можно прибегнуть к более ярким оттенкам. С помощью помады можно сделать яркий акцент на губах, изменить общий вид лица и придать ему более свежий вид.

Подберите правильное белье

Кружева, которые видны сквозь тонкую водолазку, и черный бюстгальтер сквозь белую блузку, дешевят образ, поэтому подбирайте нижнее белье правильно. Оно не должно выпирать и просвечиваться. Если вы надели тонкую ткань, то лучше выбирать бесшовное белье. В открытой одежде откажитесь от прозрачных лямок. Их все равно видно, а пластик делает образ неказистым. Существует масса различных видов бюстгальтеров, например, на липучках или вовсе без лямок. Если вам позволяет фигура, то от белья можно и отказаться.

Лучше одна качественная вещь, чем пять на один раз

Даже в масс-маркете можно найти вещи из натуральных тканей по приемлемой цене. Сделайте выбор в пользу качества, а не количества. Вы освободите место в гардеробе и удивитесь, как много разных образов можно придумать с одним и тем же свитером. Выбирайте базовые вещи различных оттенков. Например, если в тренде мини-юбка с бахромой, то купите обычную мини, которая прослужит вам несколько сезонов.

Покупайте несезонные вещи