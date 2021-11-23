3 неочевидные детали, которые выдают дешевые джинсы

Хорошие джинсы никогда не выходят из моды. Как подобрать модель, которая прослужит десяток лет? Обратить внимание на детали, которые выдадут некачественное производство.

Хлипкие кнопки, пуговицы и молния

Пуговицы должны быть надежными и прочными, а прикреплены будто на гвозди — такие не отвалятся после пары стирок. То же касается пуговицы и молнии: они должны быть металлическими, не пластиковыми.

В магазине аккуратно подвигайте из стороны в сторону кнопки, прикрепляющие карманы к ткани, повертите верхнюю пуговицу, подвигайте вверх-вниз собачку. Молния должна легко открываться и закрываться, кнопки — намертво стоять на месте, пуговица — быть подвижной, но не шататься.

Косая строчка или висящие нити

Высококачественные джинсы отличаются равномерным швом: нить следует определенному паттерну, прямому или зигзагообразному. Проверьте на соответствие не только внешнюю сторону, но и внутреннюю: часто производители «халтурят» именно на изнанке.

Все строчки должны иметь закрытые концы, а из джинсов не должны торчать нитки. Бывает, что брюки сделаны в небрежном стиле, и нитки висят для красоты. Но в такой модели висеть должны декоративные нити, а не основные.

Простое плетение ткани

Считается, что чем плотней деним, тем качественней. Это не совсем так: сегодня производители добавляют в состав ткани 5-10 процентов эластана. Джинсы из такой ткани отлично держат форму, но в них комфортно двигаться, а еще их не надо разнашивать.