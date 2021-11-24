Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Mash: Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии

Газета.Ruиещё 4
24 ноября

Продюсер Марк Рудинштейн находится московской больнице в предкоматозном состоянии, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. 75-летнего Рудинштейна неделю назад госпитализировали с инфарктом миокарда. Утверждается, что во время лечения у продюсера произошел еще и инсульт. По информации источника, сейчас Рудинштейн не реагирует на внешние раздражители, и врачам пришлось подключить зонд для питания. Состояние продюсера остается тяжелым. О госпитализации Марка Рудинштейна в реанимацию стало известно 17 ноября. Свой юбилей Рудинштейн отметил 7 апреля. Рудинштейн - заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен".

Mash: Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Мода,Марк Рудинштейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители