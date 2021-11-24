Mash: Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии

Продюсер Марк Рудинштейн находится московской больнице в предкоматозном состоянии, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. 75-летнего Рудинштейна неделю назад госпитализировали с инфарктом миокарда. Утверждается, что во время лечения у продюсера произошел еще и инсульт. По информации источника, сейчас Рудинштейн не реагирует на внешние раздражители, и врачам пришлось подключить зонд для питания. Состояние продюсера остается тяжелым. О госпитализации Марка Рудинштейна в реанимацию стало известно 17 ноября. Свой юбилей Рудинштейн отметил 7 апреля. Рудинштейн - заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен".