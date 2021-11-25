Блогерша раскрыла способ надолго сохранить приятный запах одежды

Жительница Австралии раскрыла простой способ надолго сохранить приятный запах вещей и порадовала пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте.

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Блогерша Шантель Мила регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых во время уборки дома. В одном из последних роликов женщина дала подписчикам совет, который поможет сохранить приятный аромат одежды во время хранения в шкафу или гардеробной.

Женщина взяла несколько ватных тампонов и смочила их лавандовым и мятным маслами. После этого она положила их в небольшой муслиновый мешок и повесила его на вешалку вместе с одеждой. По ее словам, такое сочетание запахов придает вещам приятный аромат и помогает отпугивать различных насекомых, таких как моль. При этом австралийка заверила, что запах будет сохраняться на протяжении трех месяцев.

Ролик стал вирусным и набрал 73,9 тысячи просмотров и 4,5 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили Милу за лайфхак в комментариях к публикации. «Это очень умно», «Спасибо большое! Очень полезно», «Хорошая идея», «Я обязательно это попробую», «Мне нравится твоя идея, спасибо за видео!» — писали они.