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Главный редактор Vogue опроверг популярный миф о работе моделей

Lenta.ru
34 минуты назад

Главный редактор британской версии журнала Vogue Эдвард Эннифул (Edward Enninful) опроверг популярное заблуждение о питании манекенщиц. На эту тему он высказался в программе River Cafe Table 4 на радио iHeart.

Главный редактор Vogue опроверг миф о работе моделей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эннифул заявил, что в настоящее время моделям не требуется иметь определенные параметры фигуры для работы в индустрии. По этой причине девушки более не должны голодать ради достижения «идеального» тела. «Существует миф о том, что манекенщицы совсем не едят, но это неправда», — подчеркнул он.

По словам Эннифул, модный бизнес стал более инклюзивным, поэтому дизайнеры часто привлекают к работе девушек и парней с совершенно разной внешностью. «Посмотрите на мой Vogue — мы рады людям любой расы с любыми параметрами тела», — высказался главный редактор и добавил, что еще 10 лет назад подобные разговоры были невозможны.

В октябре специалисты обнаружили перемены в эталоне женской красоты. Так, если в 1990-х и 2000-х годах идеальным для девушки считалось астеническое телосложение, то в последнее десятилетие актуальность обрели плюс-сайз-модели, а также пожилые манекенщицы.

Мода,Эдвард Эннифул,
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