Okko эксклюзивно представит коллекцию образовательных курсов по искусству

Школа Masters — образовательный проект, освещающий историю изобразительного и декоративно-прикладного искусства, теорию архитектуры и дизайна, театра и кино, музыки и литературы. Лекторами школы являются ведущие преподаватели университетов Санкт-Петербурга и Москвы, а также признанные эксперты в области искусства, среди которых Ольга Свиблова, Алиса Прудникова, Лиза Савина, Марина Гисич, Дмитрий Озерков и многие другие.

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Okko представляет премьеру курса Masters «NFT-арт», посвященного криптотехнологии. По данным сайта CryptoArt, к середине февраля 2021 года стоимость всех проданных с помощью NFT произведений искусства составила сто миллионов долларов, и этот вид криптоактивов становится все популярнее. Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, рассказывает подробнее об этой технологии. Курс записан в преддверии открытия выставки NFT искусства в Эрмитаже, организованной совместно с Masters. Данный цикл доступен бесплатно для всех зарегистрированных пользователей сервиса.

«Art&science» — еще один новейший курс, посвященный неожиданному и противоречивому союзу художественных практик на основе творчества и научных исследований. Художественные проекты Art & Science предлагают критическое осмысление и художественное прочтение актуальных вопросов технологической повестки, начиная с 1960-х годов, открывая зрителю новые возможности для понимания «нового умного мира».

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Санкт-петербургского института культуры Юлия Арутюнян – преподаватель курса «Введение в историю искусства». Курс состоит из разделов «Введение в основные понятия», «Архитектура», «Графика», «Скульптура», «Живопись» и освещает теорию жанров и специфику каждого из видов изобразительного искусства.

Цикл лекций «BigData» подготовлен школой Masters совместно с Большим драматическим театром имени Г.А. Товстоногова. Программа курса составлена экспертами в различных областях культуры и искусства и посвящена актуальному репертуару БДТ. Из лекций театрального критика и куратора Дмитрия Ренанского зрители узнают больше о флагманском спектакле театра «Три толстяка», одна из частей которого доступна на сервисе в рамках фестиваля «Золотая маска» online.

Мы впервые открываем доступ к эксклюзивному контенту для тех, кто хочет лучше разбираться в искусстве. Теперь лекции по истории мировой культуры доступны зрителям платформы Okko по всей стране. Надеемся, наши курсы помогут аудитории систематизировать уже имеющиеся знания и лучше разбираться в актуальных событиях современного художественного процесса

Полина Бондарева

Основатель и идеолог школы Masters