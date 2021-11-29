Мужчины стали все чаще выходить с женскими сумками

Мужчины начали отказываться от портмоне и рюкзаков в пользу традиционно женских сумок различных моделей. К такому выводу пришли журналисты WWD.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Менеджер по закупкам лондонского бутика Machine-A Ставрос Карелис (Stavros Karelis) связывает упомянутый тренд на женские вещи у мужчин с размытием гендерных рамок. По его словам, молодое поколение больше не придерживается строгих правил при составлении образа, поэтому они перестали стесняться ходить с аксессуарами, с которыми чувствуют себя наиболее комфортно.

Согласно материалу, новый взгляд на мужскую моду начали формировать в 2018 году дизайнеры Ким Джонс и Вирджил Абло. «Если бы мы говорили о мужских брендах десять лет назад, то сразу представляли бы Armani, Zegna или Dunhill — марки, продающие консервативные вещи. Ким и Вирджил сделали мужскую одежду более модной», — подчеркнул китайский инфлюэнсер в сфере моды Тао Лианг (Tao Liang).

Вскоре другие модельеры обратили внимание на новую аудиторию, в связи с чем в ассортименте различных брендов начали появляться все больше моделей сумок для мужчин наравне с женскими моделями. Например, в 2019 году Джонс представил потребителям унисекс сумку-седло. «Мне показалось, что мужчинам нужна замена рюкзакам», — пояснил он.

Помимо этого, подобные товары появились в линейках таких марок, как Johanna Parv, Steven Ma и Stefan Cooke, Hermes, Dior и Givenchy. «Мужчины всегда коллекционировали сумки Hermes наравне с женщинами. Сейчас мы замечаем повышенный интерес на изделия нейтральных цветов, а также то, что мужчины предпочитают сумки меньшего размера», — заключила основательница компании по перепродаже предметов гардероба Madison Avenue Couture Джуди Тейлор (Judy Taylor).