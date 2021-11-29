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2 часа назад

Раскрыто предназначение внутреннего кармана на женских трусах

Журналисты The Sun раскрыли истинное предназначение внутреннего кармана на женских трусах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Раскрыто предназначение внутреннего кармана на женских трусах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выяснилось, что потайное отделение не предполагает хранение в нем мелких вещей. В действительности второй слой ткани на нижнем белье в области интимных органов является ластовицей, которая предназначена для гигиенических целей.

Ластовицы изготавливаются из влагоотталкивающих дышащих материалов, таких как хлопок, которые помогают сохранять сухость и вентилируемость. Кроме того, ткань хорошо впитывает влагу, а также снижает риск заражения различными заболеваниями.

Отмечается, что синтетические материалы не обеспечивают подобной защиты от трения, пота и бактерий, поэтому ластовица, по словам специалистов, почти всегда выполнена из хлопчатобумажного материала.

Ранее в ноябре стилистка раскрыла главные ошибки при выборе нижнего белья. Дизайнер бренда Marks & Spencer Сузи Дженкинсон заявила, что во время шопинга важно приобретать вещи правильного размера. Стилистка добавила, что очертания правильно подобранного комплекта не будут заметны под одеждой. По ее словам, по этой же причине лучше покупать белье нейтральных цветов, среди которых — черный, бежевый, белый, серый, молочный.

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