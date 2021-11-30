Лариса Долина рассказала, как похудела на 20 килограммов

Российская певица Лариса Долина раскрыла секрет своего похудения в комментариях под новой фотографией. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

66-летняя эстрадная артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в пиджаке розового цвета и светлом кроп-топе. На размещенном кадре волосы исполнительницы уложены волнами и собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.

В ответ на один из комментариев фанатки знаменитость объяснила, что ей удалось сбросить лишние килограммы с помощью интервального голодания. «Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов», — пояснила она.

«Поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И, разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы. (...) Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне несвойственную уверенность, что я — самая красивая в мире», — призналась Долина.