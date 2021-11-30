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5 часов назад

«Умный» шопинг: как правильно выбирать базовые вещи

Шопинг — занятие энергозатратное и не всегда эффективное, ведь многие женщины сталкиваются с проблемой, когда купленная вещь просто лежит в шкафу, так как носить ее по тем или иным причинам не получается. Именно поэтому мы решили проконсультироваться со стилистом, чтобы понять, каких ошибок стоит избегать, чтобы не было обидно за потраченное время в бутиках.

«Умный» шопинг: как правильно выбирать базовые вещи
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Примеряйте вещи перед покупкой

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При покупке вещей мы чаще всего делаем акцент на базовых моделях, и в этом есть смысл. Базовый гардероб — то, что необходимо собрать в первую очередь в любой сезон. Но даже такие вещи можно легко положить на полку в шкаф, а все потому, что многие из нас ленятся отстоять очередь в примерочную.

Кто-то вообще предпочитает онлайн-шопинг, отказываясь от примерки после доставки курьером, но важно помнить, что размер не всегда соответствует реальности, даже если визуально вы не сомневаетесь в том, что вещь подойдет. Обязательно примеряйте все, что вы хотите приобрести, в этом случае ни одна покупка вас не разочарует.

Учитываем образ жизни

Некоторые действительно считают, что наличие определенной вещи в гардеробе притянет событие само по себе. Это не всегда так. Иногда можно купить невероятное по красоте платье, которое так и просилось вместе с вами домой, но шансы, что вы когда-нибудь соберете с ним образ, ничтожно малы.

Стилисты настоятельно рекомендуют каждый раз задумываться над тем, соответствует ли вещь, от которой вы не можете оторваться в магазине, вашему образу жизни. Возможно, стоит поискать более комфортную для вас модель того же платье, но при этом вы точно будете знать, что хотя бы иногда сможете миксовать эту вещь с другими.

Бессмертная классика

Стилисты рекомендуют время от времени разбавлять свой гардероб акцентными вещами, однако большая часть все же должна быть базовой, только в этом случае вы сможете без труда собирать разные образы каждый день. Чтобы у вас было меньше сомнений, старайтесь подбирать классические модели, которые будут беспроигрышным выбором в любой ситуации. Сумка в сдержанном цвете и классической формы — маст-хэв вашего гардероба.

То же самое касается обуви и других аксессуаров, хотя если вы решите добавить акцента в образ, именно яркие аксессуары станут спасением. Не стоит думать, что классика скучна, она выделит вас из толпы, но при этом взгляды будут исключительно восхищенные.

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