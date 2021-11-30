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2 часа назад

Вещи, которые старят зрелых женщин

Зрелые женщины часто пытаются выглядеть моложе с помощью образа, который они создают. Они уверены, что если они будут носить подростковую одежду, то у них будут спрашивать в магазине паспорт, но выглядят просто нелепо. Некоторые вещи, которые они подбирают, просто старят и делают их образ "бабушкиным". В материале "Рамблера" — вещи, которые старят зрелых женщин.

Вещи, которые старят зрелых женщин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оверсайз

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Несмотря на то, что вещи большего размера сейчас в тренде, лучше не носить их, если вам больше 40 лет. У большинства женщин в этом возрасте замедляется обмен веществ из-за гормонального дисбаланса, поэтому они набирают немного лишнего веса или их тело отекает из-за застоя воды в организме. Если добавить к этому вещь оверсайз, то женщина смотрится более крупной. Кроме того, в зрелом возрасте треники и толстовки лучше заменить классической лаконичной одеждой. Так вы будете казаться статуснее и придадите своему образу шарм. Стоит подбрить фасон в зависимости от фигуры, ведь так можно ее корректировать: где-то добавить, а где-то — уменьшить пропорции.

Яркие цвета

Конечно, никто не запрещает делать вам акценты в образе, но яркие цвета часто смотрятся нелепо на зрелых женщинах. Особенно, если акценты расставлены неправильно. Попробуйте начать с небольших аксессуаров и обуви. Подберите яркий шарф или сумку для начала, попробуйте сочетать его с другими вещами в своем гардеробе. Уже потом переходите к тому, что вы будете сознательно подбирать полноценные акцентные вещи. Если вы не умеете правильно работать с яркими вещами, то используйте в образе нейтральные цвета или приглушенные оттенки.

Декольте и короткие юбки

Никто не запрещает вам показывать свою красоту и обворожительность. Однако глубокие декольте и мини-юбки смотрятся на зрелых женщинах неуместно. Чаще всего женщины старше 40 посещают места, где неприемлемо появляться в таких нарядах, стоит соблюдать правила приличия. Кроме того, зона декольте и колени чаще всего выдают возраст, даже если вы тщательно его скрываете.

"Если вы в поиске новых отношений или хотите возобновить огонек тех, что есть сейчас, излишняя открытость груди, колен приведет к короткому результату и легкомысленному выбору. А если вы создадите образ-загадку, то и эффект будет более глубинным", комментирует эту деталь стилист Яна Арутюнова.

Винтаж

Винтажные бредовые вещи вновь приобрели свою популярность. Модные девушки все чаще посещают блошиные рынки и ярмарки в поисках вещи с историей. Звезды нанимают стилистов, которые специально привозят из-за границы винтажные вещи. Однако зрелым женщинам это сильно прибавляет возраста. Да и даже молодым девушкам винтаж хорошо подобрать может только опытный стилист.

Аксессуары с большим количеством декора

Сумки и ботинки с шипами и заклепками не рекомендуется носить даже девушкам. Они уже давно вышли из моды и делают образ безвкусным. Если их наденет женщина в возрасте, то это испортит весь ее образ. Старайтесь выбирать сумки и обувь так, чтобы на них было минимум декора.

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