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59 минут назад

Стилисты предрекли шесть модных трендов 2022 года

Редакторы модного портала Who What Wear предрекли модные тренды 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты предрекли шесть модных трендов 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стилисты проанализировали показы весенне-летних коллекций 2022 года и фото модных блогеров в Instagram и назвали шесть тенденций, которые будут актуальны в 2022 году. Среди них, например, куртки мужского кроя с воротником. При этом рекомендуется выбирать модели базовых цветов: серого, коричневого, хаки и синего.

По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.

Помимо этого, в 2022 году в моду войдет сочетание платьев с брюками.

«Зимой не нужно отказываться от любимых платьев, просто добавьте штаны! (...) Это хороший повод, чтобы надеть полупрозрачное платье с кожаными брюками», — посоветовали редакторы портала.

Брюки в стиле милитари с низкой посадкой также будут востребованы в новом году. По словам стилистов, следует присмотреться к вариантам черного, коричневого, серого цветов с объемными карманами на штанинах.

Наконец, в моду вернутся солнцезащитные очки без оправы с цветными линзами в стиле 2000-х годов, которые способны разнообразить любой наряд.

В августе журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть «дорого» без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.

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