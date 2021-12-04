3 тренда во внешности, которые будут популярны в 2022 году

Модные веяния постоянно меняются и касается это не только одежды. Тем не менее, сейчас, пожалуй, на пике одна из лучших модных тенденций, которую только можно себе представить. В материале "Рамблера" мы расскажем о трех трендах во внешности, используя которые уже сегодня и весь следующий год вы будете на волне популярности. Эти три тенденции объединяет одно общее - тренд на натуральность.

Натуральное окрашивание или природный цвет волос

Тенденция, которая на волне уже некоторое время и прочно закрепилась в текущем году и не планирует покидать грядущий 2022 - это тренд на натуральный цвет волос. Парикмахеры используют сложные многоступенчатые техники, чтобы добиться эффекта натуральности, но если вы располагаете временем и терпением, лучше и вовсе срастить волосы. Бонусом к модным веяниям вы получите здоровую шевелюру и цвет волос, который вам всегда к лицу.

Нюдовый маникюр

Маникюр без маникюра - роскошная классика, носить которую еще нужно уметь. Впрочем, даже если состояние ногтей тяжело назвать идеальным, мастера маникюра помогут скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. В тренде, напоминаем, естественность, поэтому сейчас модницы отдают предпочтение натуральным нюдовым, едва заметным на ногтях оттенкам. Сами ногти естественной природной закругленной формы без экстремальной длины.

Макияж без макияжа