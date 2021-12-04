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40 минут назад

3 тренда во внешности, которые будут популярны в 2022 году

Модные веяния постоянно меняются и касается это не только одежды. Тем не менее, сейчас, пожалуй, на пике одна из лучших модных тенденций, которую только можно себе представить. В материале "Рамблера" мы расскажем о трех трендах во внешности, используя которые уже сегодня и весь следующий год вы будете на волне популярности. Эти три тенденции объединяет одно общее - тренд на натуральность.

3 тренда во внешности, которые будут популярны в 2022 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Натуральное окрашивание или природный цвет волос

Тенденция, которая на волне уже некоторое время и прочно закрепилась в текущем году и не планирует покидать грядущий 2022 - это тренд на натуральный цвет волос. Парикмахеры используют сложные многоступенчатые техники, чтобы добиться эффекта натуральности, но если вы располагаете временем и терпением, лучше и вовсе срастить волосы. Бонусом к модным веяниям вы получите здоровую шевелюру и цвет волос, который вам всегда к лицу.

Нюдовый маникюр

Маникюр без маникюра - роскошная классика, носить которую еще нужно уметь. Впрочем, даже если состояние ногтей тяжело назвать идеальным, мастера маникюра помогут скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. В тренде, напоминаем, естественность, поэтому сейчас модницы отдают предпочтение натуральным нюдовым, едва заметным на ногтях оттенкам. Сами ногти естественной природной закругленной формы без экстремальной длины.

Макияж без макияжа

Освоить технику "макияж без макияжа" непросто. Более того, за такой мейкап берутся не все визажисты, но обучится этому безусловно стоит. Вам необходимо знать свой цветотип, подтон кожи и прокачивать свою насмотренность. "Макияж без макияжа" предполагает выбор качественной косметики, которая способна подчеркнуть природные достоинства. Основы такого мейка - нюдовая палитра и тщательная растушевка, а средства наносятся тончайшим слоем.

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