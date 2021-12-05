Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+11° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
2 часа назад

Журналистка раскрыла главные модные тренды зимы

Редактор модного портала Who What Wear Юсра Сиддики раскрыла главные тренды зимы 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка раскрыла главные модные тренды зимы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка объяснила, что в новом сезоне в образе приветствуется комфорт и удобство, и посоветовала обратить внимание на трикотажные комплекты, состоящие из свитера и брюк. Они подходят как для дома, так и для прогулок на улице.

По этой же причине, по словам эксперта, зимой 2022 года стоит обзавестись объемным вязаным шарфом. Он не только поможет укрыть голову и шею от холода, но и станет стильным дополнением зимнего образа.

Также зимой 2022 года Сиддики порекомендовала обратить внимание на стеганые куртки, дутые жилеты и трикотажные лонгсливы с вырезами. Помимо этого, по ее словам, в тренде продолжают оставаться балаклавы и одежда из натуральной и искусственной кожи.

Кроме того, по информации издания, в моду возвращаются сапоги бренда Ugg и аксессуары, отделанные стразами.

В ноябре стилисты назвали еще несколько зимних трендов. Они посоветовали обратить внимание на полосатые свитера, которые можно носить как самостоятельный предмет одежды или повязать его на плечи в качестве аксессуара. Помимо этого, они подчеркнули актуальность свитеров с принтом омбре.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители