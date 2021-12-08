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1 час назад

Google назвал звезду стиля 2021 года

Американский актер Адам Сэндлер назван звездой стиля 2021 года, согласно отчету компании Google. Об этом сообщает Page Six.

Названа звезда стиля 2021 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет об исследовании, в рамках которого определяются самые популярные поисковые запросы Google в разных категориях. 55-летний актер занял первое место в категории «наряды знаменитостей», опередив музыкантов Бритни Спирс, Гарри Стайлса и Лиззо.

Согласно информации издания, поклонники Сэндлера любят наблюдать за его повседневными неформальными образами, в которых он попадает в объективы папарацци. Например, в апреле его засняли в объемной красной толстовке с капюшоном бренда North Face, мешковатых баскетбольных шортах и кроссовках, когда он направлялся в заведение IHOP на Лонг-Айленде, Нью-Йорк.

В мае актера запечатлели во время прогулки с собакой в объемной полосатой рубашке-поло, белых шортах и коричневых сапогах бренда Ugg. Уточняется, что этот кадр стал вирусным в соцсетях. В то же время в октябре Сэндлер прошел по улицам в белой футболке, темно-коричневой ветровке с капюшоном, красных штанах и синих кроссовках.

В мае нелепый наряд Адама Сэндлера на баскетбольном поле развеселил пользователей сети. Блогер Роберт Уайтхорн (Robert Whitehorn) опубликовал видео, на котором запечатлел баскетбольный матч в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. На размещенных кадрах неизвестные мужчины играют вместе с Сэндлером. Актер был одет в розовую оверсайз-футболку, широкие белые шорты, кроссовки и защитную маску черного цвета.

Адам Сэндлер — американский комик, актер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Согласно подсчетам Forbes, за 2020 год ему удалось заработать 41 миллион долларов (более трех миллиардов рублей).

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