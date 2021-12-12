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23 минуты назад

Навязанные Голливудом стандарты красоты

Именно голливудские звезды становятся первыми, кто демонстрирует новые писки моды. Наблюдая за ними, мы неосознанно впускаем в свою жизнь тренды, которые сначала кажутся нам странными. “Рамблер” раскроет три навязанных Голливудом стандартов красоты.

Навязанные Голливудом стандарты красоты
Фото: @joansmalls@joansmalls

Густые брови

@caradelevingne

Модные тенденции бровей меняются на протяжении многих лет. В 20-х годах прошлого столетия были популярны тонкие брови, которые очень быстро трансформировались в заостренные дуги. В 80-90-х был бум на отсутствие растительности на бровях, поэтому их просто рисовали карандашом. А сегодня в тренде густые и пушистые брови. Сегодня многие модели, актрисы и певицы предпочитают именно естественную красоту бровей.

Мужские костюмы с цветочным принтом

@jaredleto

Уже давно нежные цветочные принты не рассматриваются исключительно как символ женственности. Мода на мужской цветочный дизайн зародилась почти 100 лет назад на Гавайях, когда местные женщины адаптировали ткань кимоно, усыпанную цветами, под мужские рубашки. Сегодня многие знаменитости-мужчины носят спортивные костюмы, украшенные цветами и изящными узорами.

Стрижка пикси

@joansmalls

Стрижка пикси была впервые популяризирована в 1950-х такими актрисами, как Одри Хепберн в «Римских каникулах» и Мией Фэрроу в «Младенце Розмари». В то время было принято считать нормой у женщин роскошную длинную шевелюру, поэтому требовалось много мужества, чтобы пойти против норм общества. Сегодня эта стрижка снова в тренде. Она считается, своего рода, заявлением против конформности и выражением женских прав.

Мода,Мия Фэрроу,Одри Хепберн,
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