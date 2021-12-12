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2 часа назад

Стало известно, для чего на джинсах нужен маленький карман

Стало известно, зачем на джинсах делают тот самый маленький карман, в который никогда ничего не влезает.

Стало известно, для чего на джинсах нужен маленький карман
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Многие не раз задавались вопросом, для чего он все-таки нужен, и ответ наконец найден. На новость обратило внимание издание The Sun.

Впервые такой карман появился еще в 1873 году на джинсах Levi's для хранения часов. Но это лишь одна из версий. Согласно другой теории, маленький карман на джинсах был нужен, чтобы рабочие складывали в него гвозди и другие мелкие детали.

Позже этот элемент стал просто визитной карточкой бренда Levi's, и несмотря на то, что джинсы давно перестали быть одеждой для рабочих, маленький карман не стали убирать.

Впрочем, идею с маленьким карманом стали подхватывать и другие фирмы, лишь немного меняя месторасположение и размер этого элемента.

Ранее мы писали о трех неочевидных деталях, которые выдают дешевые джинсы.

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