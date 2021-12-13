Владелец Angry Birds проиграл суд российскому эксперту

Финская Rovio Entertainment Oyj, владеющая правами на бренд Angry Birds, проиграла беспрецедентный иск к российскому судебному эксперту Александру Костину. Владелец бренда требовал от россиянина 80 000 рублей за то, что он использовал образы «сердитых птиц» для рекламы своих услуг в соцсетях. Курьёз заключался в том, что Костин использовал их как раз для разбора кейсов о нарушении прав на бренд. Аналогичную претензию подавал и владелец бренда «Свинка Пеппа». Арбитражный суд Москвы вынес решение по делу 7 декабря. В результативной части указано, что в требованиях истцу полностью отказано, пояснил «Коммерсант». За использование изображений Angry Birds в официальных группах «Школы оценщиков интеллектуальной собственности» в Facebook и «ВКонтакте» Rovio Entertainment Oyj требовала 80 000 рублей. Аналогичную претензию подавала британская Entertainment One UK Ltd, управляющая брендом «Свинка Пеппа. Компания требовала от эксперта, который оценивает ущерб брендов от контрафакта, 70 000 рублей. Рассмотрение этого иска ещё не завершено. Юрист обоих истцов Роман Лукьянов утверждал, что эксперт использовал изображения в коммерческом паблике, где предлагал покупать свои услуги. Костин использовал образы Пеппы и Angry Birds в соцсети для разбора кейсов о нарушении прав на бренд. Он рассказывал, что его школа разрабатывает методы проведения судебных экспертиз по таким делам, и в её группах в соцсетях обсуждалась судебная практика с приведением примеров. Эксперт называл судебные иски попыткой помешать ему участвовать в дальнейших судебных разбирательствах. Ранее он неоднократно успешно снижал суммы исковых требований в таких делах, что могло не понравиться владельцам прав на популярные бренды. Юристы и эксперты отметили, что это решение стало первым в российской практике. Исход дела важен для практики споров по интеллектуальной собственности. Суд на конкретном примере рассмотрел вопрос о пределах допустимого использования слов, зарегистрированных в качестве чужих словесных товарных знаков, отметил адвокат Forward Legal Олег Шейкин. Ранее «Секрет» рассказывал , что владелец бренда Angry Birds в апреле 2021 года обратился в Московский городской суд с иском к Wildberries за продажу различных товаров с изображением «сердитых птиц», в том числе аксессуары для обуви и пивные кружки. Компания потребовала 60 000 рублей за нарушение прав на изображения с персонажами игры, а также заблокировать продажу таких товаров по ссылкам. Фото: Pixabay, Pixabay License