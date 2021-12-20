СБЕР ЕАПТЕКА выпустила ДНК-тесты под новым брендом Health Solution

СБЕР ЕАПТЕКА представила первый продукт собственного бренда Health Solution. Это генетические тесты, выпущенные совместно с Национальным Центром Генетических Исследований. С помощью нового продукта клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ смогут заботиться о здоровье и принимать решения на основе научного анализа, передовых технологий и рекомендаций специалистов.

Новая линейка генетических тестов

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Генетические тесты Health Solution уже доступны для заказа на сайте и в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ. В линейке представлены 8 генетических тестов, стоимость – от 2900 рублей:

Total Expert – самый детальный и полный генетический тест по 18 сферам здоровья и 55 генам – от восприимчивости организма к разным типам продуктов до оптимального времени для активности и сна

Nutrition & Sport – тест для получения рекомендаций по питанию, тренировкам и улучшению спортивных показателей

Beauty Expert – тест по состоянию и рекомендациям по уходу за внешностью

Women Expert – тест для получения индивидуальных рекомендаций по женскому здоровью

Sugar Balance – генетическая предрасположенность к нарушению выработки инсулина

Work Brain Balance – ДНК-тест про генетические особенности эмоций человека, его поведение и эффективность работы мозга

Immuno Expert – тест для создания индивидуального плана по укреплению иммунитета

Stop – тест на восприимчивость злаковых и молочных продуктовб

После оформления заказа курьер доставит клиенту ДНК-тест. Расшифровка проходит в течение 4 недель, после чего покупатель получит детальный анализ и онлайн-консультацию с врачом-генетиком. У каждого генетического теста есть своя сфера исследования. Расшифровку ДНК-материалов проводят специалисты Национального Центра Генетических Исследований в собственной лаборатории, оснащенной высокотехнологичным оборудованием. В результате пользователь получает не только аналитику, но и рекомендации консультанта-генетика по питанию, товарам для здоровья или необходимости обратиться к другим врачам.

Запуск ДНК-тестов станет одним из шагов для построения персонализированного опыта для клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ – на основе не только истории покупок, но также и научных исследований, рекомендаций специалистов. Как результат, они смогут приобретать подходящие именно им товары для здоровья в онлайн-аптеке, при этом с широким ассортиментом и быстрой доставкой по всей стране.

В России увеличивается аудитория людей, осознанно подходящих к своему здоровью. Мы хотим расширить её и запускаем ДНК-тесты под собственным брендом Health Solution. С помощью наших генетических тестов клиенты получат детальный анализ и рекомендации специалистов – по выбору лекарств, товаров для здоровья, изменениям в питании, в образе жизни. А интеграция с платформой СБЕР ЕАПТЕКИ поможет сделать процесс заботы о здоровье ещё удобнее