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4 часа назад

Свитер как у Кейт Миддлтон за 132 тысячи рублей распродали за считаные дни

Свитер люксового бренда Miu Miu, как у герцогини Кембриджской Кэтрин, раскупили на сайтах различных ретейлеров за считаные дни. Об этом сообщает Daily Mail.

Свитер как у Миддлтон распродали за считаные дни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кейт Миддлтон 18 декабря снялась в рождественской программе Royal Carols: Together at Christmas в кашемировом кардигане красного цвета с цветочным принтом. Упомянутая вещь украшена белым воротником и блестящими пуговицами. В ролике видно, что волосы супруги принца Уильяма уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что кардиган, как у Миддлтон, который продавался на официальном сайте марки Miu Miu и в интернет-магазинах Net-A-Porter и Farfetch, полностью распродали во всех размерах через два дня после выхода в эфир телешоу. Отмечается, что стоимость предмета гардероба составляет 1350 фунтов стерлингов (132,1 тысячи рублей).

В декабре 2020 года женщины за час раскупили сумку, как у Кейт Миддлтон. Речь идет о кожаном клатче шотландского бренда Strathberry черного цвета, украшенного золотой фурнитурой. Цена изделия составляет 255 фунтов стерлингов (24,9 тысячи рублей).

Мода,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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