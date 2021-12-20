Свитер как у Миддлтон распродали за считаные дни

Свитер люксового бренда Miu Miu, как у герцогини Кембриджской Кэтрин, раскупили на сайтах различных ретейлеров за считаные дни. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кейт Миддлтон 18 декабря снялась в рождественской программе Royal Carols: Together at Christmas в кашемировом кардигане красного цвета с цветочным принтом. Упомянутая вещь украшена белым воротником и блестящими пуговицами. В ролике видно, что волосы супруги принца Уильяма уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что кардиган, как у Миддлтон, который продавался на официальном сайте марки Miu Miu и в интернет-магазинах Net-A-Porter и Farfetch, полностью распродали во всех размерах через два дня после выхода в эфир телешоу. Отмечается, что стоимость предмета гардероба составляет 1350 фунтов стерлингов (132,1 тысячи рублей).