Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-3° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Всемирный экономический форум в Давосе отложили из-за распространения "омикрона"

Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Он должен был пройти с 17 по 21 января следующего года.

Всемирный экономический форум в Давосе отложили из-за распространения "омикрона"
Фото: Реальное времяРеальное время

Организаторы из-за эпидемиологической обстановки решили перенести форум на лето 2022-го. "Текущие условия пандемии крайне затрудняют проведение глобальной личной встречи", — говорится в сообщении на сайте ВЭФ.

Ожидается, что форум пройдет в онлайн-формате. "Государственно-частное сотрудничество продвигалось вперед на протяжении всей пандемии, и оно будет стремительно продолжаться", — заявил основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

В этом году Всемирный экономический форум проходил в конце января. На нем впервые с 2009 года выступил президент России Владимир Путин. Главной темой дискуссии стала "новая глобальная ситуация", связанная с пандемией коронавируса, в связи с чем российский лидер рассказал об изменениях в мире за это время. Подробнее — в материале "Реального времени".

Мода,Клаус Шваб,Владимир Путин,интернет-газета "Реальное время",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители