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37 минут назад

Раскрыт секрет треугольника на вороте толстовок

Журналисты издания Daily Star раскрыли секрет V-образной строчки на воротниковой зоне толстовок.

Раскрыт секрет треугольника на вороте толстовок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Свитшоты изобрел основатель американского производителя одежды Russell Athletic Бенджамин Рассел в1926 году изобрел свитшоты. Тогда треугольник спереди имел практическое назначение.

«Изначально толстовка была создана как вещь для игры в футбол. Для V-образной нашивки использовался плотный кусок хлопковой ткани, который впитывал пот спортсменов. Кроме того, уплотненный участок помогал сохранить форму вещи вокруг шеи», — пишут авторы материала.

Сейчас такая деталь тоже часто встречается на худи, свитшотах и футболках. Но сейчас делают не в практических целях, а для красоты.

Ранее на портале Reddit обсудили, почему на женских трусах всегда есть спереди бантик.

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