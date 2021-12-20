Раскрыт секрет треугольника на вороте толстовок

Журналисты издания Daily Star раскрыли секрет V-образной строчки на воротниковой зоне толстовок.
Свитшоты изобрел основатель американского производителя одежды Russell Athletic Бенджамин Рассел в1926 году изобрел свитшоты. Тогда треугольник спереди имел практическое назначение.
«Изначально толстовка была создана как вещь для игры в футбол. Для V-образной нашивки использовался плотный кусок хлопковой ткани, который впитывал пот спортсменов. Кроме того, уплотненный участок помогал сохранить форму вещи вокруг шеи», — пишут авторы материала.
Сейчас такая деталь тоже часто встречается на худи, свитшотах и футболках. Но сейчас делают не в практических целях, а для красоты.
Ранее на портале Reddit обсудили, почему на женских трусах всегда есть спереди бантик.