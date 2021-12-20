Раскрыт секрет треугольника на вороте толстовок

«Изначально толстовка была создана как вещь для игры в футбол. Для V-образной нашивки использовался плотный кусок хлопковой ткани, который впитывал пот спортсменов. Кроме того, уплотненный участок помогал сохранить форму вещи вокруг шеи», — пишут авторы материала.

Сейчас такая деталь тоже часто встречается на худи, свитшотах и футболках. Но сейчас делают не в практических целях, а для красоты.