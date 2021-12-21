В чем встречать Новый год: 3 ярких образа

Тема образов на Новый год раскрыта со всех ракурсов: определены ключевые цвета (в дань символу), тенденции и детали. Попробуем усложнить задачу и минимизировать затраты на шопинг! Для этого советуем провести ревизию в гардеробе как можно скорее, чтобы найти базу для вечернего аутфита и добавить к ней добавить яркие акценты. Переходим от теории к практике!

Фото: Passion.ru Passion.ru

Да будет цвет!

Правильные джинсы — модная аксиома базового гардероба, вокруг которой можно выстроить расслабленный, но максимально эффектный аутфит. Выбирайте прямые, подчеркивающие линию бедер. Добавляйте к дениму блейзеры сочных оттенков или твидовые жакеты, и самые дерзкие топы. Экспериментируйте! Создайте микс из фуксии, насыщенного изумрудного, лавандового, небесно-голубого оттенков — чем ярче, тем лучше.

Корсеты и перья

Следующий пункт — классические брюки-клеш или палаццо, которые способны визуально сделать ноги бесконечными. Эффект «вау» усилят лодочки или мюли с заостренными мысами — выбирайте комфортную высоту каблука, чтобы танцевать до утра! Праздничное настроение образу задаст контрастный корсетный топ и любая стейтмент-сумка — мы выбрали в цвете электрик и с перьями.

К слову, перья вновь вышли из будуаров в вечерний арсенал и перенеслись на топы, платья и даже обувь. Видите трофей — берите, не раздумывая!

Любимое платье + блеск золота