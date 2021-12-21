В чем встречать Новый год: 3 ярких образа

Тема образов на Новый год раскрыта со всех ракурсов: определены ключевые цвета (в дань символу), тенденции и детали. Попробуем усложнить задачу и минимизировать затраты на шопинг! Для этого советуем провести ревизию в гардеробе как можно скорее, чтобы найти базу для вечернего аутфита и добавить к ней добавить яркие акценты. Переходим от теории к практике!
Правильные джинсы — модная аксиома базового гардероба, вокруг которой можно выстроить расслабленный, но максимально эффектный аутфит. Выбирайте прямые, подчеркивающие линию бедер. Добавляйте к дениму блейзеры сочных оттенков или твидовые жакеты, и самые дерзкие топы. Экспериментируйте! Создайте микс из фуксии, насыщенного изумрудного, лавандового, небесно-голубого оттенков — чем ярче, тем лучше.
Следующий пункт — классические брюки-клеш или палаццо, которые способны визуально сделать ноги бесконечными. Эффект «вау» усилят лодочки или мюли с заостренными мысами — выбирайте комфортную высоту каблука, чтобы танцевать до утра! Праздничное настроение образу задаст контрастный корсетный топ и любая стейтмент-сумка — мы выбрали в цвете электрик и с перьями.
К слову, перья вновь вышли из будуаров в вечерний арсенал и перенеслись на топы, платья и даже обувь. Видите трофей — берите, не раздумывая!
Аксессуары решают! Лаконичное шелковое платье василькового цвета вскружит голову кому угодно, особенно если добавить блеск драгметаллов и пару капель любимого чувственного парфюма для закрепления эффекта. Обрамление из золота дополнит даже самый строгий брючный костюм или черную комбинацию. Гарантируем: будет стильно!