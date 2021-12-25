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2 часа назад

Как сэкономить на одежде: правила, которые подходят всем

Траты на одежд происходят системно и всегда кажутся внушительными. Достаточно купить джинсы, футболку и пальто, чтобы потратить небольшое состояние. Однако затраты можно здорово сократить, если знать несколько правил. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Как сэкономить на одежде: правила, которые подходят всем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Начать с хорошей базы

Чтобы рационализировать траты на одежду, необходимо навести порядок в шкафу. Так вы сможете понять, какие вещи действительно необходимы, а какие уже отжили свое. Далее важно определить, насколько вещи сочетаются друг с другом и соответствуют вашим требованиям.

Некоторые люди просто обожают толстовки, но носят их всего два дня в неделю. В итоге, происходит ситуация, когда на деловые встречи надеть нечего, зато дом полон толстовок. Чтобы вещи сочетались друг с другом, необходимо заполнить эти пробелы и начать с закупки базовой одежды.

Покупать с умом

Лучше покупать зимние сапоги в начале марта со скидкой. Ведь конце осени за эти сапоги придется отдать в два раза больше, хотя психологически сделать это будет легче. Это касается и другой одежды. Думайте наперед и заботьтесь о вещах, которые покупаете. Иногда вещь достаточно сдать в химчистку, чтобы она радовала вас еще сезон.

Если у вас есть план пополнения гардероба, и вы понимаете, какое пальто и сапоги вам понадобятся через полгода, то сезонность уже перестает играть роль — остаются только пункты плана, которые необходимо выполнить. Кстати, именно план помогает справиться с импульсивными покупками.

Не брезговать секонд-хэндами

Секонд-хэнды и винтажные маркеты — это источник уникальных вещей, которые могут стать отличным дополнением к гардеробу. Лучше всего приобретать подержанные и дешевые вещи, а потом сочетать их с качественной базой. Тогда образы будут стильными. В ином случае, есть вероятность выглядеть потрепанно. При этом в винтажные магазины заглядывают все: и блогеры, и знаменитости.

Например, кожаное пальто в известном бренде может стоить 20 тысяч рублей, а на Удельном рынке в Санкт-Петербурге обойдется вам всего за две.

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