В Нижнем Новгороде завершилось маппинг-шоу «SberArtFest»

В Нижнем Новгороде завершилось 3D маппинг-шоу «SberArtFest», которое проходило с 24 по 25 декабря. Мероприятие стало частью фестиваля «Новогодняя Столица России — 2022». Увидеть шоу можно было на фасаде здания Сбербанка (Октябрьская, 35), расположенном недалеко от КЗ «Юпитер». Нижегородская студия Dreamlaser представила зрелищную историю о поиске новых смыслов и возможностей на языке мультимедийных технологий.В рамках мероприятия также можно было увидеть мультимедийные работы таких художников как: Sinticate ART, Alexander Sub Sensus, Anomalit Kate, Tkach tem (Артём Ткач), Elizabeth Ros, Дмитрий Папиж, Юлия Низамутдинова (Юлия Киберфлора), Egor Golopolosov, Diana Llieva, Евгений Дружинин И виртуальный модный показ от Looooooch. Digital Fashion Bureau.Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что нижегородцев приглашают на виртуальную Кремлёвскую елку.