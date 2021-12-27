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1 час назад

В Нижнем Тагиле запустили сервис доставки «Самокат»

Сегодня, 27 декабря, в Нижнем Тагиле запустили сервис доставки «Самокат». На территории города онлайн-ритейлер открыл более 5 дарксторов, заказы будут доставлять жителем за 15-30 минут. Минимальная сумма заказа составит 100 рублей, доставка – бесплатная. Оформить и получить заказ жители тагильчане смогут с 8:00 до 23:00.

Как сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера, продукты и товары курьеры будут доставлять горожанам на велосипедах, в первое время также будут задействованы курьеры на машинах. В ассортименте службы доставки более 2500 товаров.

Кроме продуктов питания и напитков, в «Самокате» можно заказать косметику, бытовую химию и сопутствующие товары.

«Сегодня для жителей Нижнего Тагила стал доступен онлайн-ритейлер «Самокат», – сообщил, управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – Сервис входит в подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+», поэтому все, у кого есть подписка, смогут заказывать продукты питания и товары повседневного спроса через «Самокат» со скидкой. Сервис «Самокат» можно подключить в офисах Сбербанка».

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Фото превью: Лидия Аникина ИА «Уральский меридиан»

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