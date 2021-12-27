Сбер запустил рекламную кампанию к Новому году

«180 лет встречаем Новый год вместе с вами» — главная кампания уходящего года от Сбера.

В национальной рекламной кампании в преддверии Нового года команда Сбера показала, как современные сервисы могли бы выглядеть на протяжении существования банка, начиная с 1841 года. Забавные фантазии о прошлом намекают, насколько удобным стало настоящее благодаря продуктам экосистемы.

В ролике зрители увидят бурный предновогодний шопинг XIX века, аллюзию на службу доставки начала XX и много других решений, которые приближали людей к главной мечте — тёплому семейному празднику.

Сбер вдохновляясь мечтами людей, создаёт сервисы, которые позволяют решать их самые разные задачи в повседневной жизни: быстрые и безопасные платежи и переводы, доставка еды и продуктов, голосовые ассистенты и многое другое.

Канун Нового года — волшебное время для всех нас, когда мы стараемся проводить больше времени с близкими, покупаем подарки, готовим праздничный стол и ждём чудес. Компании экосистемы Сбера дают людям уверенность и надёжность, избавляют от рутины, решая ежедневные задачи, делают жизнь лучше, помогают реализовывать устремления и мечты. Эти цели, идеи и смыслы, заложенные в нашей миссии, легли в основу рекламной новогодней кампании в год 180-летия банка

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Этой зимой мы решили отойти от ставшей уже традиционной для новогодних коммуникаций сентиментальной тональности и подарить зрителям теплую, искреннюю улыбку — то, чего нам всем так не хватает последнее время

Шамиль Шарифьянов

Креативный директор СберМаркетинга

В рамках рекламной кампании за креативную концепцию отвечал СберМаркетинг.