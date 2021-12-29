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2 часа назад

Раскрыт секрет помпона на шапках

Журналисты издания The Sun рассказали, когда на шапках появились помпоны и зачем они нужны.

Раскрыт секрет помпона на шапках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам авторов материала, на протяжении столетий они использовались не только в декоративных целях, но и выполняли ряд других функций. Помпоны относят к эпохе викингов. Впервые ученые обнаружили статую бога викингов Фрейра в шлеме с помпоном в 1904 году в Швеции.

Также наличие этого элемента на головном уборе в некоторых европейских странах говорило о социальном статусе человека. Так, священники в Древнем Риме носили кепку под названием биретта с помпоном. Его цвет зависел от выполняемой им работы.

В Шотландии шлемы с таким помпоном были элементом военной формы. С их помощью солдаты определяли полк, к которому принадлежит другой боец. Моряки надевали шляпы с помпонами, чтобы не ударяться головой о низкие потолки на кораблях.

Особенно популярны помпоны стали в 1930-е годы во время Великой депрессии. Они были дешевым украшением к любому наряду.

Ранее журналисты узнали, зачем на женских трусах нужен бант.

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