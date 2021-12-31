В чем нельзя встречать Новый год Тигра

Многие хотят встретить Новый год так, чтобы на ближайшие 365 дней заручиться поддержкой его символа. Так, наступающий 2022 по восточному календарю — год Голубого (Черного) Водяного Тигра. Если вы еще не подобрали себе образ, то "Рамблер" расскажет, каких деталей и цветов в одежде вам стоит избегать, чтобы не разозлить символ Нового года.

В первую очередь, давайте разберемся с цветом. Главный тренд этой новогодней ночи — палитра цветов естественной среды обитания тигра. К ним можно отнести зеленый, голубой, коричневый и все их оттенки. А вот неоновых тонов в своем образе стоит избегать, в том числе и наряды "под тигра", иначе хищник подумает, что у него появился конкурент. Также не стоит надевать то платье или костюм, в котором вы встречали год Быка.

Тигр оценит элегантные образы, поэтому стоит обратить внимание на классические, удобные и лаконичные фасоны. Также можно отдать предпочтение ассиметричным нарядам. Что же касается тканей и материалов, то и в этом случае стоит выбрать натуральные, как шелк, атлас, трикотаж, бархат, кожа. Блестящие детали, как пайетки, бисер и стразы, тоже уместны, поскольку они ассоциируются с мерцанием водной глади.

Не менее важно правильно подобрать обувь. Для новогодней ночи лучше всего выбрать удобную, на массивной подошве или танкетке. В этот раз шпильки стоит отложить в сторону и отдать предпочтение устойчивому каблуку.