Названы основные модные тренды 2022 года

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала главные тренды моды 2022 года. В разговоре с «Лентой.ру» она порекомендовала отдавать предпочтения ярким цветам.
«Сейчас идет тренд на жизнерадостные цвета. Он продолжится. Уходит эпоха серых, скучных, пастельных тонов, а на смену приходит запрос на яркие сочетания»,
— поделилась стилист.
По ее словам, этот тренд набирает силу, поскольку люди устали от эпохи коронавируса, принесшей в повседневный гардероб много тусклых оттенков. Яркие сочетания помогут вдохновиться и наполниться жизнеутверждающей энергией, считает эксперт.
В плане фасонов, заявила Ким, в 2022 году стоит отдать предпочтение длинным брюкам в пол. Также в моду возвращается низкая посадка.
«Понятно, что ей сложнее прижиться, потому что это такой радикальный тренд, подходящий для подтянутых фигур. Он уже сейчас царит в стрит-моде, и с течение времени, этот тренд доберется и до масс»,
— высказалась основатель сервиса по подбору и доставке одежды.
Также в тренде будет мужская обувь на массивной подошве, высказалась Ким.
«Это челки, брогги, оксфорды, лоферы на толстой активной подошве»,
— пояснила стилист.