Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
30 минут назад

Названы основные модные тренды 2022 года

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала главные тренды моды 2022 года. В разговоре с «Лентой.ру» она порекомендовала отдавать предпочтения ярким цветам.

Названы основные модные тренды 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сейчас идет тренд на жизнерадостные цвета. Он продолжится. Уходит эпоха серых, скучных, пастельных тонов, а на смену приходит запрос на яркие сочетания»,

— поделилась стилист.

По ее словам, этот тренд набирает силу, поскольку люди устали от эпохи коронавируса, принесшей в повседневный гардероб много тусклых оттенков. Яркие сочетания помогут вдохновиться и наполниться жизнеутверждающей энергией, считает эксперт.

В плане фасонов, заявила Ким, в 2022 году стоит отдать предпочтение длинным брюкам в пол. Также в моду возвращается низкая посадка.

«Понятно, что ей сложнее прижиться, потому что это такой радикальный тренд, подходящий для подтянутых фигур. Он уже сейчас царит в стрит-моде, и с течение времени, этот тренд доберется и до масс»,

— высказалась основатель сервиса по подбору и доставке одежды.

Также в тренде будет мужская обувь на массивной подошве, высказалась Ким.

«Это челки, брогги, оксфорды, лоферы на толстой активной подошве»,

— пояснила стилист.

Мода,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители